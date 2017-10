Hypermarketurile au ieşit la "vânătoare" de producători locali

Hypermarketurile au ieșit la "vânătoare" de producători locali

Marile lanțuri de hyper-marketuri par să își întoarcă privirea și spre producătorii autohtoni. Ieri, la Constanța a avut loc primul forum dedicat producătorilor agricoli din Dobrogea, care a avut ca scop identificarea și dezvoltarea unor contracte de parteneriat. În august însă se va desfășura un târg de achiziții, pe 22, a explicat Adriana Pita, managerul de comunicare al Real, ocazie cu care vor avea loc degustări și practic se vor încheia parteneriate.Nicolae Danciu, director Departament producători locali, a precizat că la nivelul județului Constanța deja au fost identificați un număr foarte mare de producători, îndeosebi pe segmentul de legume (zona Poiana) și fructe (zona Ostrov), dar și producători de lactate sau apicultori. În plus, repre-zentanții Real speră să aducă pe rafturi și piscicultorii din zonă. La această oră, în magazinele din Constanța găsim doar miere de albine de la producătorii locali, și legume, însă de la jumătatea lunii septembrie, numărul celor care vor fi listați, în primă fază doar în Constanța, va crește, spun reprezentanții hypermerketului. Aceștia recunosc că există destule impedimente logistice, însă promit să găsească soluții împreună cu producătorii.„Suntem gata să cooperăm cu orice producător local. Vrem să avem produse locale pe rafturile magazinelor, vrem dezvoltăm parteneriale și să creștem împreună”, a subliniat Christian Goepfert, director operațional Real.„Nouă ne-a adus un bene-ficiu de imagine, un certificat de «bună purtate». Am reușit să vindem chiar și peste 70% din producție în aceste magazine. Am învățat să facem comerț civilizat, să fim punctuali. Avantajul este reciproc”, a precizat președintele Aso-ciației producătorilor de produse tradiționale și ecologice din Maramureș, Ioan Tataran, prezent la forumul organizat la Constanța.Dacă aceste parteneriate sunt unele destul de profita-bile și pentru producători, vom vedea cel mai probabil în august, în numărul de contracte încheiate.