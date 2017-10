Hypermarket-urile şi importatorii au acaparat piaţa peştelui din Constanţa

Hypermarket-urile și importatorii au acaparat piața peștelui din Constanța

Paradoxal, Constanța are o piață a peștelui slab dezvoltată, fără o bursă funcțională și cu pescării pe cale de dispariție. Marile rețele comerciale au acaparat piața, provocând falimentul micilor pescării din oraș. Și sectorul producției piscicole s-a contractat semnificativ. Capturile înregistrate în Marea Neagră au scăzut de la 16.000 tone în anii ’80, la aproximativ 2.000 tone în prezent, potrivit datelor Ministerului Agriculturii. Capacitatea de pescuit a României la Marea Neagră este de 439 de ambarcațiuni, înscrise în Fișierul Navelor și Ambarcațiunilor de Pescuit, dintre care 22 au lungimea de peste 12 metri. Vârsta medie a acestora este de peste 20 ani, iar echipamentele și instalațiile necesare pescuitului nu corespund actualelor cerințe, lipsind instalațiile de gheață și de depozitare. În plus, flota pescuitului oceanic, care activa în Oceanul Atlantic în deceniile șapte și opt ale secolului trecut, și-a încet activitatea în 1993. Per total, producția piscicolă a României a înregistrat o scădere accentuată în perioada 1995 - 2004, urmată de o stabilizare (2004 - 2006) și o creștere în ultimii doi ani. Anul trecut, producția piscicolă a fost de 12.496 tone din acvacultură și 3.750 tone din pescuitul comercial. Și consumul de pește pe cap de locuitor a scăzut, de la 8 kilograme pe an, la 5 kilograme în prezent. În Uniunea Euro-peană, consumul mediu anual este de 20 kilograme pe cap de locuitor. Toate aceste cifre se reflectă și pe piața peștelui din Constanța. Cele mai multe pescării și-au închis porțile, în ultimii trei - patru ani, din cauza scăderii consumului, dar și a acaparării pieței de către hypermarket-uri. Pescarii se mulțumesc să în-cheie contracte de vânzare - cumpărare direct cu restaurantele și marile rețele comerciale. Portul pescăresc, care trebuia înființat la capul Midia, a fost lăsat baltă de autoritățile române. La puținele pescării rămase din Constanța, peștele marin este pe cale de dispariție. Cea mai mare parte a peștelui este adusă din Delta Dunării. Astfel, carasul costă 7 - 8 lei kilogramul, șalăul are un preț între 15 și 18 lei pe kilogram, la fel ca și crapul. De asemenea, există și sortimente speciale din produse din pește, precum file de crap, la un preț de 30 lei pe kilogram. Macroul rămâne unul din cel mai „popular” pește în rândul constănțenilor și costă aproximativ 15 - 16 lei kilogramul. Macroul afumat are un preț de 20 lei pe kilogram. Calcanul, odată abundent pe piețele constănțene de profil, a dispărut de la pescăriile din oraș. Pe toată perioada anului 2008, România a pescuit 50 tone de calcan. Hypermarket-urile sunt în prezent principalele locuri unde se comercializează peștele. Fie că este vorba de peștele congelat sau de cel viu, scos din acvariu, la marile magazine poți găsi toate sortimentele de pește, la prețuri ceva mai mari coparativ cu micile pescării. Aici poți găsi și produse exotice, precum cod, pangasius și rechin, însă prețurile sunt sem-nificativ mai mari față de peștele „autohton”, ajungând la câteva sute de lei pentru un kilogram de rechin.