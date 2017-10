Hoţii de metal fac legea pe calea ferată Bucureşti - Constanţa

Pentru că nimeni nu asigură paza

Hoții de metal fac legea pe calea ferată București - Constanța

Furturile de la liniile și instalațiile de cale ferată sunt într-o progresie continuă. La început, hoții se mulțumeau cu liniile închise circulației și cele adiacente. Sustrăgeau tot ce se putea demonta, smulge, rupe, tăia, dezmembra: piese mă-runte, elemente de la instalațiile feroviare, șine. La un pas de dezastru Începând din 2010, hoții au trecut la liniile pe care se circulă cu 140 km pe oră, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Dorin Maer, directorul Regionalei CFR Constanța „În 2011, am ajuns să raportăm 8 - 15 evenimente zilnic, în regională, din care 99% sunt furturi. Este un fenomen extrem de periculos. Se fură chiar de pe liniile de cale ferată recent reabilitate. La Ciulnița, sunt zone în care constructorul îngroapă cablurile de alimentare a instalațiilor de cale ferată, în pământ, la 80 cm adâncime, iar hoții le dezgroapă noaptea și le taie” - relatează directorul. Sute de hoți, organizați în cete operează pe toată lungimea căilor ferate, de la Sărulești (care face parte din Regionala CFR București) până la Constanța. „În zona Valu lui Traian există o zonă necirculată, un triaj în care s-a furat enorm, cu pagube de 2 - 3 miliarde de lei vechi pe zi, în ianuarie 2011. După mai multe zile de asemenea furturi, am făcut un efort financiar și am pus oameni de pază, timp de o lună. În ultimul moment, am prelungit perioada de pază. Chiar a doua zi, au apărut hoții pe teren, «la muncă». Au ră-mas surprinși să-i vadă pe paznici și i-au întrebat: «Voi ce mai căutați aici, că până ieri aveați contract?» După ce s-au dumirit cum stau lucrurile, hoții s-au mutat în zona Basarabi. Între Gara Palas și portul Constanța sunt două fire de circulație. S-a ajuns în situația în care, din cauza furturilor, pe o linie era frânat un tren cu cocs, iar pe celălalt, altul cu uree. A fost nevoie să se descarce ambele trenuri” - povestește Maer. Cele mai grave, mai periculoase sunt furturile din calea ferată. În urmă cu 20 de zile, la Valu Traian au fost furate contrașinele (elemente care ghidează osiile lo-comotivei și vagoanelor) de la linia principală de cale ferată, recent modernizată, pe care trenurile circulă cu 140 km pe oră. „Se putea întâmpla o catastrofă. Din fericire, distrugerea a fost observată la timp de revizorul de cale ferată. Circulația trenurilor a fost oprită. Fără contrașine, trenul ar fi deraiat” - afirmă directorul. Păgubașul, cu amenda Infrastructura feroviară aparține statului, dar se află în administrarea și întreținerea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA. Pentru a stopa furturile, ea ar trebui să organizeze paza întregii rețele de 10.820 km de cale ferată. Ce presupune acest lucru? Compania ar trebui să angajeze o armată de paznici, care să fie plantați la fiecare 500 de metri, să fie dotați cu mașini și câini, cu mijloace de comunicații și să lucreze în schimburi. Asta ar însemna un efectiv de 21.640 paznici pe schimb, în condițiile în care compania are aprobat, prin bugetul de venituri și cheltuieli pe 2011, un efectiv mediu de 24.200 de salariați, pentru activitatea de exploatare. Regionala CFR Constanța are în administrare o rețea de 1.600 km de cale ferată în județele Con-stanța, Tulcea, Ialomița și Călă-rași. „Bugetul întregii companii nu mi-ar ajunge să asigur paza linii-lor din regională” - spune Dorin Maer. Este clar, compania de cale ferată nu poate preveni furturile. Cine ar trebui să o facă? Conform legii, aceasta este în responsabilitatea Poliției Române. Pe site-ul acesteia se precizează, de altfel, următoarele: „Poliția Română face parte din Ministerul Administrației și Internelor și este insti-tuția specializată a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.” Cum își face datoria Poliția Română, se vede din creșterea numărului de furturi de la calea ferată. De altfel, tot păgubașul, compania de cale ferată este sancționată de polițiști, atunci când raportează furturile, pentru că nu a organizat paza. Hoții beneficiază din plin de blândețea legii și de clemența magistraților. Procurorii văd doar valoare materialul sustras. Dacă un hoț a furat câteva buloane de 300 de lei, e liber să plece. Nu-i interesează că furtul respectiv ar fi putut conduce la o catastrofă feroviară, că s-a atentat la siguranța circulației. *** În anul 2010, valoarea pagubelor produse prin furturi la Regionala CFR Constanța s-a ridicat la circa 100 de miliarde de lei vechi. În primele două luni din 2011, pagu-bele au ajuns la 30 de miliarde de lei vechi. Dacă hoții vor menține ritmul, anul se va încheia cu distrugeri de 180 miliarde lei vechi și cu - Doamne ferește! - o catastrofă feroviară. „Situația este deosebit de gravă, fără ieșire. Toată țara se confruntă cu furturi de la Calea Ferată, dar pe ruta București - Constanța fenomenul a luat cea mai mare amploare” - afirmă directorul regionalei.