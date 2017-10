Hotelurile constănţene au prea puţine dotări informatice pentru turismul de business

Hotelurile constănțene au prea puține dotări informatice pentru turismul de business

Din șapte hoteluri constănțene care au cel puțin trei stele și sunt situate fie în centrul orașului, fie în stațiunea Mamaia, doar două au pus la dispoziția clientului echipamente IT de tip PC Desktop pe holurile clădirilor, după cum rezultă din sondajul efectuat la recepțiile respectivelor unități. De calculatoare în camere, nici nu poate fi vorba. Cele șapte hoteluri ce au fost contactate sunt Megalos, Guci, Voila, Ferdinand, Balada Nej, din Constanța, și Iaki și Rex, hoteluri cu renume din stațiunea Mamaia. Doar hotelulurile Balada Nej și Iaki au confirmat prezența a cel puțin unui calculator ce poate fi folosit oricând de clienții hotelului, cu condiția să fie liber, evident. Serviciile privind utilizarea sistemului de tip Desktop sunt gratuite. În rest, toate hotelurile au confirmat prezența unei conexiuni la internet wireless și a cablului ce poate fi montat în spatele laptopului și astfel clientul să aibă acces instant la ultimele știri și la e-mail-ul propriu. Utilizarea serviciului nu are un tarif special și este inclus în costul camerei. Doar hotelul Guci, din apropierea centrului Constanței, mai are o conexiune la internet, de tip dial-up, prin modem, prezent în fiecare cameră a hotelului. Serviciul nu este gratuit și costă aproximativ doi euro pe oră! Însă, hotelul are în plan modernizarea conexiunii și trecerea la sistemul wireless, fără tarife suplimentare. De asemenea, hotelul Rex a renunțat la conexiunea prin cablu și are doar un sistem wireless ce poate fi accesat de oriunde din hotel. Astfel, singurul echipament PC Desktop din hotel rămâne cel de la recepție și, în afara cazului în care clientul vrea doar să verifice e-mail-ul, pentru câteva minute, va trebui să se mai plimbe pe străzile orașului, să gă-sească un internet-cafe, și-așa pe cale de dispariție, în Constanța.