„Hotelul” plutitor „Costa Mediterranea“ acostează în portul Constanţa

„Hotelul” plutitor „Costa Mediterranea“ acostează în portul Constanța

Nava de pasageri „Costa Mediterranea”, sub pavilion italian, sosește astazi, la ora 8, în portul Constanța. La bordul ei se află 2.136 de turiști, de pe toate continentele, mai puțin Africa: italieni, francezi, spanioli, germani, britanici etc. Agentul navei este compania „Idu Shipping”. „Costa Mediterranea” aparține companiei italiene „Costa Crociere”. Are 292,5 metri lungime, 32,2 metri lățime, 16 punți, dintre care 12 pentru uzul pasagerilor, 85.619 tone registru brut și atinge o viteză de 24 noduri. A fost construită în șantierul naval Kvaerner Masa-Yards și a costat 400 de milioane de euro. Primul voiaj l-a efectuat pe 16 iunie 2003. Poate lua la bord 2.680 de pasageri și are un echipaj de 840 de persoane. Pachebotul este al doilea ca mărime din flota „Costa Crociere” și vizitează pentru prima oară portul Constanța, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Camelia Gearap, reprezentanta „Idu Shipping”. Nava vine de la Istanbul, iar de la Constanța se va îndrepta spre portul Odessa. În timpul staționării la Constanța, un număr de 1.200 de pasageri vor pleca într-o excursie organizată de „Daniubius Travel”. Virgil Stan, managerul de croaziere din cadrul agenției de turism, a declarat că în programul escalei sunt incluse: turul Bucureștiului, vizitarea cetății Histria și a Deltei Dunării, turul Constanței și degustarea de vinuri de la Murfatlar. Nava ridică ancora la ora 19. Va reveni în portul Constanța pe data de 1 septembrie 2010.