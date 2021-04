Hotelul „Inter” din staţiunea Venus, scos la vânzare

Hotelul „Inter” din staţiunea Venus, care aparţine grupului de companii InterAgro este scos la vânzare pentru 8,9 milioane de euro, fără TVA. Vânzarea face parte din planul de reorganizare publicat al companiei. Unitatea a fost modernizată şi deschisă în 2013. Singurul hotel de cinci stele din staţiunea Venus a beneficiat de o investiţie de 10 milioane de euro. Până în 2012, acesta s-a numit „Carmen”şi era clasificat la categoria patru stele. Hotelul construit în 1971, are cinci etaje, 98 de camere, o suprafaţă construită de 2.670 metri pătraţi şi un teren de 4.584 metri pătraţi, două restaurante, piscină exterioară şi acces direct la plajă. Valoarea de piaţă a hotelului de cinci stele de pe litoralul românesc este de 34,68 milioane de lei. Grupul InterAgro condus de omul de afaceri Ioan Niculae se află în insolvenţă din 2016. Ioan Niculae a fost adus în ţară şi arestat în luna februarie a acestui an pentru fapte de corupţie în dosarul „Interagro”. Are de ispăşit o pedeapsă de cinci de închisoare.