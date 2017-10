Hotelierii din Mamaia oferă reduceri de 10% - 20% la rezervările timpurii

Hotelierii din Mamaia și-au făcut temele și au început din timp pregătirile pentru sezonul estival, în contextul în care din acest an, unitățile de cazare care nu vor fi deschise de 1 Mai ar putea fi amendate cu sume destul de mari. Majoritatea administratorilor din sector nu riscă și investesc strictul necesar doar în menținerea clasificării hotelului. Pregătiri pentru sezonul estival „Lucrările de amenajare au început pe litoralul românesc la majoritatea hotelurilor pentru că nimeni nu vrea să riște să primească o amendă usturătoare, dacă nu sunt pregătiți să deschidă de 1 Mai. Dorința de a investi există, însă din păcate nu prea există mijloace financiare. Banii sunt mai puțini, creditele sunt mai scumpe, așa că hotelierii vor investi strictul necesar pentru a menține unitatea de cazare la standardele propuse”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Daniel Vasilescu, pre-ședintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Și într-adevăr, hotelierii din Mamaia nu își propun investiții majore pentru 2010. „În acest moment facem investiții în mijloace fixe. Vrem să cumpărăm 150 de aparate de aer condiționat. De la 1 aprilie vom începe să amenajăm în interior, să zugrăvim și să schimbăm și marmura din exterior”, a afirmat Dumitru Ivănescu, administratorul complexului Doina din Mamaia. „Am început să amenajăm interiorul, când se va mai încălzi, vom face și ceva lucrări de renovare la exterior. Pentru acest an, ne bazăm pe investițiile strict necesare”, a spus și Ani Petre, reprezentantul hotelului Comandor. Totuși, există și unități de cazare care investesc mai mult pentru a-și schimba complet aspectul. Astfel, potrivit reprezentanților hotelului Parc, din octombrie 2009, unitatea a investit în lucrări de refaceri capitale și de schimbare a instalațiilor învechite care nu mai fac față actualelor condiții. La fel și hotelul Perla. „Suntem în renovări serioase. Dorim să modernizăm cel puțin două - trei nivele și restaurantul”, a explicat Georgeta Banu, reprezentantul unității Perla. Program special de 1 Mai În ceea ce privește strategia de atragere a turiștilor pentru acest an, majoritatea unităților de cazare fie au oferte speciale în această perioadă, fie participă la programul „Înscrieri timpurii 2010”, care se bucură de succes, până în acest moment. „Programul a fost lansat și în 2009. Pentru 2010 avem mai multe hoteluri care participă, precum și mai mulți turiști care au cumpărat pachete cu reduceri de 15 - 20%, până la 1 martie 2010. În plus, vrem să lansăm pentru 1 Mai un program special pentru a atrage lumea pe litoralul românesc”, a precizat Daniel Vasilescu. „Până la 31 martie avem reduceri de 10%, prin programul «Înscrieri timpurii». Programul se bucură de succes, în acest an, probabil datorită faptului că românii știu din 2009 de ofertele reduse, dacă își fac rezervare din timp”, a declarat Ani Petre. Există și unități de cazare care nu s-au înscris la program, însă nu duc lipsă de oferte promoționale. „Ca să atragem mai mulți turiști în 2010, avem o ofertă specială până la 15 aprilie. Cine face rezervări online, primește o reducere de 20% față de prețul la recepție, respectiv 10% față de prețul practicat de agențiile de turism”, a concluzionat administratorul complexului Doina.