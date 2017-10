Hotelierii de pe litoral nu vor reduceri în vârful sezonului estival

Decizia Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) de a aplica rezervările timpurii (early booking) nu este cea mai bună soluție de revitalizare a turismului, consideră hotelierii constănțeni. Problemele litoralului nu pornesc de la numărul de turiști, ci mai degrabă de la lipsa unor stațiuni „complete”, dedicate cazării, alimentației și distracției vizitatorilor. Chiar dacă Federația Patrona-telor din Turismul Românesc a atenționat ANAT că nu este de acord cu această măsură, decizia a fost luată. Totuși, ANAT nu poate pune în aplicare decizia, având nevoie de acordul hotelierilor. Teoretic, early booking-ul ar trebui să îi ajute pe hotelieri, întrucât cei care cumpără pachete de cazare plătesc în avans, deși cu 20 – 30% mai puțin față de prețul normal. Practic, cei mai mulți hotelierii nu și-au stabilit încă tarifele pentru sezonul 2009. Dintre cei care au fixat deja tarifele, unii le-au lăsat la nivelul din 2008, în timp ce alții le-au majorat cu până la 13 -14% (datorită investițiilor făcute). Nimeni nu va fi de acord să mai piardă 20 – 30%. „Nu mi se pare normal ca reducerile să fie suportate doar de hotelieri. Sunt de acord cu o reducere de cel mult 20%, din care agențiile de turism să suporte 5% iar hotelierii restul de 15%, însă numai pe partea de cazare. Nu includem aici mesele. De asemenea, o astfel de măsură nu trebuie folosită decât pe capetele de sezon. Atunci au hotelurile probleme, mai ales dacă nu găzduiesc diferite acțiuni sau delegații. În vârful sezonului estival orice hotelier își poate vinde fără probleme locurile, chiar și fără reduceri”, spune Georgeta Bari, managerul hotelului „Perla” din stațiunea Mamaia. Nimic nou sub soare În plus, hotelierii nu pot fi siguri pe procentul de turiști care va fi valorificat de agențiile de turism, din totalul locurilor contractate. De asemenea, early booking-ul a fost folosit de mai multe hoteluri, în trecut, fără a aduce rezultate excepționale. „Avem experiența anilor trecuți, la hotelul Majestic. Am folosit rezervările timpurii pentru turiștii străini, pe întreg sezonul, dar măsura nu a funcționat nemaipomenit”, mai spune Georgeta Bari. De aceeași părere este și George Guci, proprietarul hotelului Modern, care practică deja early booking-ul: „Nu am nimic împotriva acestui sistem. Am lucrat cu partenerii noștri germani așa. Însă nu ne bazăm exclusiv pe rezervările de acest fel. Este doar o modalitate de a crește vânzările pe capetele de sezon, nicidecum în vârful sezonului. Procentul propus este însă prea mare. De obicei, se merge pe reduceri de cel mult 10 – 15%”. Hotelierii se tem însă că nu vor fi promovați în extrasezon, în cazul în care nu încheie colaborări cu agențiile de turism. De asemenea, mulți dintre ei nu mai au de unde să reducă, întrucât tarifele practicate sunt deja mici. Transformarea stațiunilor în cartiere de vile, adevărata problemă Managerii și proprietarii de hoteluri cred însă că problemele litoralului românesc nu pornesc de aici și că reducerile „de criză” nu vor ajuta foarte mult. „În stațiunea Mamaia nu există locuri de distracție, nu sunt spații verzi pe care să pui o bancă, nu sunt spații de joacă pentru copii. Acestea sunt problemele reale din turism. În afară de Aqua Magic și Satul de Vacanță, nu avem nimic. Iar oamenii vor să se și distreze în vacanță, nu doar să stea în camera de hotel și să meargă la plajă. Peste tot se construiește, și pe malul lacului Siutghiol și pe partea cu marea. Apar vile, blocuri și hoteluri noi, pe orice spațiu liber. Mamaia s-a transformat într-un cartier de locuințe și nu este bine deloc”, consideră Georgeta Bari. Alți hotelieri cred că trebui redusă fiscalitatea aplicată unităților de cazare. „Dacă s-ar ușura regimul fiscal, atunci am putea vorbi de o scădere a tarifelor practicate de hotelieri. Modificările nu pot fi făcute repede în acest domeniu”, spune George Guci. Până la clarificarea situației, hotelierii se pregătesc de întâlnirea cu ministrul turismului, Elena Udrea, care va veni pe litoral la finele lunii ianuarie.