Honda lansează în România noile modele Type R, HR-V şi Jazz

Honda lansează în România noile modele Type R, HR-V și Jazz

Ştire online publicată Vineri, 02 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Honda Trading România lansează noile modele Civic Type R, HR-V și Jazz în premieră națională în cadrul SAB&Accesorii 2015.Noul Type RDeținătorul recent al titlului de cel mai rapid hot hatch cu tracțiune din lume va fi lansat în premieră pe piață din România pe scena SAB&Accesorii 2015. Cu această ocazie, va debuta și primul propulsor turbo dezvoltat de Honda pentru piața europeană: 2.0 VTEC TURBO.Noul propulsor beneficiază de injecție directă, tehnologie VTEC și o turbină de ultimă generație pentru a oferi performanțe de referință în segmentul hot-hatch-urilor cu tracțiune: 310 CP/6.500 rpm și 400 Nm/2.500 rpm.Noul Type R are un preț de pornire de 31.950 euro fără TVA pentru versiunea de echipare de top GT Pack.Noul HR-VLansat oficial cu ocazia Salonului Auto de la Geneva din primăvara acestui an, noul crossover HR-V promovează robustețea unui SUV îmbinată cu manevrabilitatea și versatilitatea tipică unei citadine Honda. Noul model afișează o identitate vizuală în linie cu noua gamă Honda, precum și unele elemente de design noi, printre care cea mai notabilă este linia de coupe a plafonului.Echiparea standard oferă un pachet tehnologic avansat ce include atât noua interfață multimedia Honda Connect, cât și pachetul de sisteme de siguranță ADAS. Sistemul de infotainment Honda Connect se bazează pe un sistem de operare Android de ultimă generație și poate fi comandat cu sau fără sistem de navigație Garmin integrat.Prețul de pornire pentru noul HR-V în versiunea cu motorizare pe benzină este de 17.490 euro fără TVA, în timp ce versiunea diesel costă de la 19.490 euro fără TVA.Noul JazzA treia generație a modelului de clasă mică Honda redefinește conceptul de spațiu și versatilitate în segmentul citadinelor. Cu o lungime totală cu 95 mm mai mare față de vechea generație și 30 mm în plus la ampatament, noul Jazz își surclasează predecesorul în materie de spațiu interior și setează noua referință a clasei mici. Noul Jazz are un preț de pornire de 12.490 euro fără TVA.