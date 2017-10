„Histria Giada” a plecat în marş de probă

„Histria Giada” a plecat în marș de probă

Cel de al 7-lea tanc chimic de 41.000 tdw construit la Șantierul Naval Constanța, „Histria Giada", a plecat, ieri, în jurul prânzului, în probe de mare, a declarat directorul general Radu Rusen. Pentru început, nava s-a oprit în rada interioară a portului Constanța, urmând ca, în cursul dimineții de azi să iasă în larg. La bordul se află, alături de echipaj, specialiști ai constructorului SNC și ai companiei „Histria Shipmanagement", reprezentanți ai furnizorilor de echipamente, ai proiectantului și ai societății de clasificare „Germanischer Lloyd". În timpul marșului vor fi realizate numeroase operațiuni de reglare, măsurători și teste. Astfel, va fi reglat motorul, vor fi măsurate puterea lui și vibrațiile, se vor executa probe de anduranță și nautice, va fi urmărită funcționarea tuturor instalațiilor. Nava va reveni în SNC pe data de 20 iulie, seară. „Histria Giada" are lungimea de 179,9 m, lățimea de 32,20 m și pescajul de 11 m. Dispune de cinci tancuri pentru marfă, cu un volum total de circa 47.776 mc. Motorul principal este produs sub licență MAN B&W. Are puterea de 9.480 KW și asigură o viteză de 15 noduri, când nava este încărcată la maximum. Managerul acestui proiect este inginerul Eugen Tiron. Tancul chimic va primi botezul pe 26 iulie, iar până la sfârșitul lunii va pleca în primul voiaj comercial. În prezent, la SNC se mai află în construcție alte patru nave de același tip, comandate de compania germană „Inter Orient". Prima va fi livrată în cursul acestui an.