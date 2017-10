HINT – un nou proiect internaţional coordonat de CERONAV

HINT – un nou proiect internațional coordonat de CERONAV

Pe data de 31 ianuarie 2013, în București, va fi lansat proiectul „HINT - Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology” (armonizarea transportului naval pe apele interioare cu ajutorul educației și tehnologiei informației). Finanțarea lui este asigurată prin programul de cooperare transnațională pentru Europa de Sud-Est (SEE).Coordonatorul proiectului este Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV.HINT își propune să răspundă unor probleme specifice identificate de Comisia Dunării și subliniate în strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, trasând direcțiile de acțiune în vederea unei dezvoltări echilibrate a țărilor riverane Dunării.Proiectul reunește 18 parteneri din 8 țări (România, Austria, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Croația, Serbia și Ucraina), are o durată de 2 ani și este o continuare a proiectului NELI, coordonat de asemenea de CERONAV. Buget său total de 1.655.955 euro din care 401.375 euro revin CERONAV, structura finanțării fiind următoarea: 85% - Comisia Europeană, 13% - co-finanțare din partea statului român prin MDRAP, iar 2% - co-finanțare CERONAV.