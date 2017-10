Herghelia Mangalia - o gaură neagră cu 320 de cai de rasă

Herghelia Mangalia, pepinieră de pur sânge arabi cu renume, cea mai mare din sud - estul Europei, reușește tot mai greu să de-monstreze că este mai mult decât gaura neagră din bugetul Direcției Silvice Constanța. Anul trecut, de exemplu, direcția a avut o cifră de afaceri de 5,8 milioane de lei, dar toate cheltuielile, până la 31 decembrie, au însumat 5,9 milioane de euro, diferență suportată de Regia Națională a Pădurilor. Herghelia a înregistrat însă cele mai mari pierderi. În 2010, a ieșit pe minus cu două milioane de lei, a precizat directorul Direcției Silvice Constanța, Valentin Neagu, una dintre principalele cauze fiind și aceea că în 2009 producția de furaje a fost extrem de slabă: „Acum doi ani, producția de furaje a fost catastrofală și s-a repercutat asupra activității din 2010, fiindcă a trebuit să aducem din țară. A trebuit să suportăm nu doar costurile furajelor, ci și ale transportului, care sunt foarte mari”. Situația de anul trecut se poate însă repeta oricând. Cum cele peste 520 hectare de teren agricol de care dispune herghelia nu se irigă, soarta culturilor depinde doar de vreme. Conducerea Direcției Silvice Constanța este totuși optimistă: „În momentul de față, herghelia, pe partea de agricultură, e la zi. Avem 100 hectare de orz semănate în toamnă, 25 de hec-tare de secară, iar restul terenurilor sunt arate, din toamnă, pregătite pentru campania din primăvară. Pe partea de agricultură cel puțin vreau să mă asigur că și anul acesta va fi unul bun, să nu am probleme la anul”. Chiar dacă vremea nu le va da peste cap socotelile, nici măcar cheltuielile cu salariile celor 50 de angajați, care se ocupă de cei peste 320 de cai de rasă, nu vor fi acoperite. Principala vină o poartă însă tot cei care finanțează de ani de zile o activitate mai mult decât neprofitabilă. Herghelia Mangalia nu se poate lăuda nici măcar cu un site, de unde, străinii interesați să cumpere cai de rasă, să obțină măcar câteva informații, iar acesta este doar un singur exemplu. Nu vreți cai, luați ponei! Herghelia și-ar putea rotunji veniturile din vânzarea cailor, dar numărul doritorilor nu este unul impresionant. Totuși, 2011 a început destul de bine. În primele două luni din acest an s-au vândut, potrivit directorului Direcției Silvice Constanța, opt cai. Vorbim așadar de aproximativ 250.000 lei care au intrat în vistieria Direcției Silvice. S-ar putea însă și mai bine. Herghelia Mangalia are scoși la vânzare 60 de cai, majoritatea pur sânge arab, pe care s-ar putea lua bani frumoși, dar și patru ponei, numai buni pentru cei care au copii, de exemplu. Și ședințele de echitație, care încep luna aceasta, aduc ceva bani hergheliei, dar sumele nu sunt impresionante, deși acest sport, sau plăcere pentru unii, este destul de costisitor. O oră de echitație este 50 de lei pe ponei și 80 de lei pe un pur sânge arab.