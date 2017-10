Hemoragia de locuri de muncă din portul Constanţa nu se mai opreşte de trei decenii

1

Statistica

Interesanta statistica. Productivitatea in port a crescut cu 350% dar salariile au crescut doar cu 35% raportat la aceeasi perioada din statistica. Aici nu ar fi trebuit o lege in care, intr-o prortie decenta sa creasca si salariile in raport cu productivitatea? Prin tarile alea la care ne uitam, patronii au obligatia legala sa creasca an de an salariile cu inflatia reala care nu a fost niciodata mai mica de 3 - 4 % . In zece ani si la noi ar fi fost de aproape 50 % . Daca mai punem si productivitatea macar 10% din cresterea de 350% , salariile ar fi fost duble in valoare reala. In loc de 1500 - 2000 de lei ar fi trebuit salarii de 3000-4000 de lei. Sindicatele din port sunt doar pe hartie sau ale patronilor ca majoritatea lor din tara noastra. Pacat !