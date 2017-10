Harta rutieră a judeţului Constanţa va fi schimbată la vară

Harta rutieră a județului Constanța va fi schimbată la vară

Aidîn Ibram, directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, este „om de șantier”, cum se spunea cu vreo 20 de ani în urmă. Greu îl prinzi la birou, la sediu. Cea mai mare parte din timp este pe drumuri, la lucrările de la autostradă, de la șoseaua de centură a Constanței ori de la șoseaua spre Hârșova. Cu excavatoarele pe urmele arheologilor Fără nicio exagerare, mi-a luat o săptămână să-l conving să ne întâlnim pentru câteva minute, la birou. Când, în sfârșit, ne-am aflat față în față, directorul m-a averti-zat: „Nea Tița, eu mă pricep să fac lucrări, nu să povestesc despre ele!” Discuția a debutat cu subiectul de cel mai mare interes pentru constănțeni, pentru România și pentru toți cei care transportă mărfurile din portul Constanța spre Europa Centrală și invers: „Când vor fi gata Autostrada Cernavodă - Constanța și șoseaua de centură a Constanței?” Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a promis că vor fi date în exploatare până la mijlocul verii viitoare. Dar ce spune „omul de șantier” Aidîn Ibram? Directorul a evitat să răspundă direct la întrebare, motivând că structura pe care o conduce are competențe doar pentru o parte dintre lucrări. Deci, nu poate avea o imagine completă. N-am putut să nu-i dau dreptate. În schimb, indirect, m-a făcut să înțeleg că sunt șanse foarte mari ca la mijlocul lui 2011 să se circule pe cele două artere rutiere. „La autostradă, regionala noastră se ocupă doar de tronsonul Medgidia - Constanța, până la centură. Pot să vă spun că pe segmentul Cernavodă - Medgidia se lucrează la ultimii 5,5 km și, de asemenea, la racordul cu următorul tronson. În curând, începem lucrările la primul kilometru și jumătate dinspre Medgidia spre Constanța. Pentru terenurile respective s-au găsit proprietarii și, într-o zi - două, se finalizează documentele cu primăriile. Nu intră în sarcina regionalei exproprierile, dar se pare că și aici sunt probleme cu o proprietate unde sunt ceva încurcături între cei ce o dețin” - a afirmat directorul. Construcția autostrăzii ar fi floare la ureche de n-ar fi piedicile ridicate de exproprieri și de descărcarea terenurilor de sarcinile arheologice. „Excavatoarele așteaptă după arheologii care lucrează cu lopățica și măturica. Dar ce poți face? La ora actuală, aproape peste tot unde statul (prin structurile economice subordonate Ministerului Transporturilor, Ministerul Agriculturii) a fost proprietar, problemele s-au lămurit. În schimb, sunt cazuri în care autostrada întâlnește terenuri pentru care s-au emis documente de proprietate de către două primării, iar coordonatele nu coincid. Nimeni nu are curaj să dea o autorizație de construcție când situația nu-i clară. În Dobrogea, din nefericire, sunt foarte multe asemenea încurcături. Iată, pe segmentul din zona Peștera sunt 34 de proprietari nominalizați. Pe lângă proprietățile lor mai apare o bucățică de teren al cărei statut nu este clar. Drept urmare am fost nevoiți să luăm autorizația de construire pe bucățele” - a afirmat Aidîn Ibram. În prezent, la autostradă, se lucrează în zona Cernavodă, la km 181, km 194 și la km 165 - 170, în zona Peștera. „Nu sunt atacate lucrările de artă (pasaje, poduri) din imediata apropiere a orașului Cernavodă. Două viaducte de importanță deosebită au șanse să se termine până în vara viitoare. În rest, toate aceste lucrări de artă, care presupuneau 16 până la 20 de luni de muncă, sunt în etape foarte avansate de execuție. Podul peste canal, între Straja Veche și Basarabi, cu o deschidere din beton unicat în România, are șanse foarte mari să fie gata în luna mai 2011. Tehnologia este adusă de italieni. Este o construcție zveltă și simplă, cu o deschidere de 155 metri peste canal, în formă de arc. Vrem sau nu, autostrada a început să prindă contur, chiar dacă sunt oameni care nu doresc acest lucru” - a declarat directorul. În cazul șoselei de centură, „lucrările sunt atacate în mare proporție”, chiar dacă pe cei 23 km ai ei sunt peste 780 de parcele de teren care au fost expropriate. Dacă lucrurile merg în acest ritm, sunt foarte mari șanse ca, începând din sezonul estival 2011, județul Constanța să aibă nevoie de o nouă hartă rutieră. Eolienele lasă gropi în drumuri Direcția Regională de Drumuri și Poduri continuă lucrările de consolidare a șoselei Hârșova - Constanța, pe care și-a propus să le finalizeze până în toamna anului 2011. Se lucrează pe tronsoanele de la km 162 -169 și km 169 - 185, care vor fi gata în primăvara anului viitor. „Vom pregăti și celelalte segmente, începând de la Hârșova spre Constanța. În iarna aceasta vor fi organizate licitațiile pentru execuția lucrărilor, iar în primăvară se vor deschide șantierele de lucru. Mai avem proiectul Constanța - Tulcea; vrem să consolidăm drumul de acces dinspre litoral spre Tulcea. Vreau să vă spun că cel mai ușor lucru, în România, este să construiești. Mult mai greu este să întreții. Drumul de la Două Cantoane până la Mihai Viteazu este varză pentru că s-au construit centralele eoliene. Este foarte bine că s-a făcut investiția. Dar de ce au distrus drumul? În momentul în care pui un echipaj de control în dreptul lui Două Cantoane, sute de mașini opresc pe dreapta. De ce, dacă transportatorii sunt corecți? Realitatea este că autovehiculele sunt supraîncărcate. Dintotdeauna, transportatorii se plâng că drumurile sunt pline de gropi, dar nu și de faptul că ei depășesc greutatea pe osii, că nu respectă legea” - a afirmat directorul.