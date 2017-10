„Ham 316" a dragat în cinci zile, cât alte nave într-un an

Conducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța a rămas încântată de serviciile navei „Ham 316" – o dragă maritimă absorbant - refulantă, sub pavilion olandez. În perioada 27 - 31 octombrie 2007, „Ham 316" – „unul dintre cele mai performante echipamente de dragare din lume“, conform afirmației directorului general Constantin Matei – a operat pe șenalul de acces în portul Constanța, în zona danelor 79, 81 și în bazinele de manevră din capul molurilor III și IV. Materialul dragat a fost deversat în molul III Sud. În numai cinci zile, „Ham 316" a dragat 120.000 mc de material. Spre comparație, companiile care au prestat anterior acest serviciu pentru CNAPMC au dragat 400.000 mc în trei ani (aproximativ 133.000 mc pe an) – precizează Matei. „Ham 316" are 130 m lungime. Capacitatea la un transport este de 8.000 mc, iar cea totală, între 10.000 și 60.000 mc pe zi, în funcție de sol, zonă și distanța față de locul de deversare. Armatorul este „Van Oord Dredging and Marine Contractors BV”, din Olanda. Nava a mai dragat în porturile Varna și Odessa. Ce va urma după acest test reușit? O licitație internațională pentru începerea lucrărilor de adâncire a portului Constanța? Operatorii solicită de ani de zile ca adâncimile să fie aduse la cotele de proiect, astfel încât portul românesc să poată primi nave cu o capacitate sporită nu doar în zona de sud, ci și mai la nord.Conducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța a rămas încântată de serviciile navei „Ham 316" – o dragă maritimă absorbant - refulantă, sub pavilion olandez. În perioada 27 - 31 octombrie 2007, „Ham 316" – „unul dintre cele mai performante echipamente de dragare din lume“, conform afirmației directorului general Constantin Matei – a operat pe șenalul de acces în portul Constanța, în zona danelor 79, 81 și în bazinele de manevră din capul molurilor III și IV. Materialul dragat a fost deversat în molul III Sud. În numai cinci zile, „Ham 316" a dragat 120.000 mc de material. Spre comparație, companiile care au prestat anterior acest serviciu pentru CNAPMC au dragat 400.000 mc în trei ani (aproximativ 133.000 mc pe an) – precizează Matei. „Ham 316" are 130 m lungime. Capacitatea la un transport este de 8.000 mc, iar cea totală, între 10.000 și 60.000 mc pe zi, în funcție de sol, zonă și distanța față de locul de deversare. Armatorul este „Van Oord Dredging and Marine Contractors BV”, din Olanda. Nava a mai dragat în porturile Varna și Odessa. Ce va urma după acest test reușit? O licitație internațională pentru începerea lucrărilor de adâncire a portului Constanța? Operatorii solicită de ani de zile ca adâncimile să fie aduse la cotele de proiect, astfel încât portul românesc să poată primi nave cu o capacitate sporită nu doar în zona de sud, ci și mai la nord.