Hai să mâncăm româneşte pe 10 octombrie!

Hai să mâncăm românește pe 10 octombrie!

Pe 10 octombrie se va sărbători, pentru prima dată, Ziua națională a produselor agroalimentare românești. Această sărbătoare a fost stabilită de Parlamentul României, prin Legea nr. 168/2017 și are drept scop promovarea produselor obținute pe teritoriul României, din materii prime de bază provenite de la producători români.Evenimentul va fi marcat în toată țara prin organizarea de programe și manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social și științific, consacrate promovării produselor agroalimentare românești și câștigării încrederii consumatorului, în conformitate cu prevederile Legii 168/2017.Așteptăm cu interes să vedem cum va fi marcat evenimentul în județul Constanța. Oare, autoritățile locale, Direcția Agricolă, producătorii agricoli și comercianții s-au pregătit pentru această sărbătoare? Magazinele alimentare, piețele și hiper-market-urile vor promova fructele și legumele, carnea și mezelurile, lactatele și brânzeturile, vinurile și spirtoasele românești în dauna celor străine? Vor fi organizate târguri și expoziții cu produse ale agriculturii naționale? Ori sărbătoarea va fi ignorată?Eu vă îndemn, stimați cititori, ca măcar în ziua de 10 octombrie să cumpărați și să consumați doar produse românești! Hai, că se poate!În București, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în parteneriat cu municipalitatea vor organiza, în perioada 10-15 octombrie, în Parcul Herăstrău, la intrarea Charles de Gaulle, un târg de produse agroalimentare românești, la care vor participa peste 100 de producători autohtoni din mai multe regiuni ale țării.Aceștia vor aduce, spre vânzare, preparate din carne - cârnați, virșli, salam, untură, jumări din carne de porc, slănină, jambon din porc Mangalița și Bazna, etc; produse de panificație și patiserie - cozonac secuiesc, plăcinte, turtă dulce, prăjituri, tort, doboș, ruladă de ciocolată, saleuri, cozonac, etc; brânzeturi și produse lactate - sana, iaurt, kefir, cașcaval, brânză topită, brânză de oaie și de bivoliță, cașcaval afumat și neafumat, smântână, telemea, etc.De asemenea, vizitatorii vor putea găsi la târg și miere, polen, faguri, propolis, fructe și legume proaspete sau procesate - dulceață, zacuscă, produse ecologice, băuturi alcoolice - vinuri, pălincă de mere, pere, prune, vișinată, cidru și bere.Totodată, în cadrul evenimentului vor fi expuse și produse înregistrate pe sisteme de calitate europene, cum ar fi: Magiunul de prune Topoloveni (primul produs cu Indicație Geografică Protejată - IGP pentru România, din anul 2011) și Salamul de Sibiu (cel de-al doilea produs cu Indicație Geografică Protejată - IGP pentru România din februarie 2016). Scrumbia de Dunăre Afumată este un alt produs care este în curs de obținere a protecției pe sisteme de calitate europene - IGP - și care se va regăsi printre produsele românești.Toți oaspeții Târgului vor putea să se bucure de preparate românești precum tocăniță de berbecuț cu mămăliguță, tochitură pe plită, mici și cârnați, pastramă și must, bulz, produse din pește, în zona special amenajată din parcul Herăstrău.Pe lângă produsele agroalimentare românești, producătorii vor aduce și flori, produse cosmetice realizate din uleiuri vegetale, obiecte de decor realizate de meșteșugari și meșteri populari precum ceramică de Horezu sau Corund, ii din borangic, ii de Breaza, opinci, costume populare oltenești, obiecte decorative din lemn, icoane, păpuși, linguri.