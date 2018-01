Guvernul vrea să cumpere șantierul naval Daewoo-Mangalia, să construiască fregate și o bărcuță

r Compania are datorii de peste 1,2 miliarde de dolariLa începutul lui noiembrie 2017, constructorul de nave olandez Damen Shipyards Group a semnat cu compania sud-coreeană Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) contractul pentru achiziționarea pachetului de acțiuni de 51% din capitalul social de la Daewoo-Mangalia Heavy Industries (DMHI). Diferența de 49% este proprietatea statului român, prin intermediul Șantierului Naval 2 Mai. Autoritatea de concurență din România aprobase vânzarea Daewoo-Mangalia.În comunicatul dat publicității pe 10 noiembrie se menționa: „În plus, se organizează reuniuni constructive cu Guvernul României în legătură cu viitoarea cooperare în Mangalia și dezvoltarea ulterioară a industriei construcțiilor navale din România.”În aceeași lună, Sindicatul „Navalistul” a purtat negocieri cu partea sud-coreeană și cea olandeză, obținându-se prelungirea contractului colectiv de muncă până la 1 martie 2018. Urma ca negocierile pentru viitorul contact să înceapă pe 15 ianuarie, cu olandezii.Damen Group se pregătea să preia DMHI pe data de 21 decembrie. Urma să aibă loc o festivitate fastuoasă, pentru care se lansaseră, deja, invitațiile.„Angajații erau încântați. Se gândeau că lucrurile se vor îndrepta spre bine, că vor avea comenzi și salarii mai bune”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Marin Florian, președintele Federației „Navalistul“.Dar între timp, Guvernul și-a adus aminte că are drept de preemțiune la cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni deținut de partenerul sud-coreean DSME, și s-a amestecat în afacere. Astfel că festivitatea s-a anulat și reprezentantul grupului olandez a fost întors de la aeroport.„Brusc, nivelul de încredere al angajaților s-a prăbușit la zero. Bâlbâiala Guvernului privind preluarea Daewoo-Mangalia a stârnit tensiune în companie, astfel că salariații fac ce au făcut și până acum: părăsesc unitatea, semn că nu au încredere în statul român”, spune liderul de sindicat.Marin Florian a purtat discuții la Ministerul Economiei: „Mi s-a spus:«Dar ce, noi nu suntem în stare să facem nave?». Așa este, dar pentru asta e nevoie de finanțare! Intenționăm acum, împreună cu conducerea societății, să-l chemăm pe ministrul Economiei, să-i arătăm șantierul. Vrea statul român să facem bărcuțe în cel mai mare doc uscat din Europa de Sud-Est. Susțin că vor să construiască nave militare. Scoica unei nave se poate face în orice șantier, dar înzestrarea cu echipament militar la standarde NATO necesită o pregătire specială și finanțare. Poate Ministerul Economiei să asigure toate acestea? Mi s-a spus: «Da, dă guvernul bani!» Se gândesc la alocația de 2% din PIB pentru apărare. Au spus că modernizează și navele militare vechi. Le-am spus: «Când s-o apuca statul să modernizeze fregata «Ferdinand», o s-o terminați cum au terminat ăia podul de la Agigea.». Este păcat de acest șantier, chiar așa cum este el cu datorii, are dotări excepționale, o capacitate uriașă.”Recent, sindicatul a fost informat atât de conducerea DMHI, cât și de Șantierul Naval 2 Mai, care deține pachetul de acțiuni de 49% din capitalul social, că s-a trimis scrisoare la DSME pentru a discuta despre dreptul de preemțiune, prevăzut în statutul companiei Daewoo-Mangalia. În zilele de 9 și 10 ianuarie 2018, sud-coreenii au fost la Guvern. Ce s-a vorbit, care a fost oferta Guvernului, nimeni nu știe.Apoi, s-a aflat că, în ședința din data de 10 ianuarie, Executivul a aprobat memorandumul care prevede că statul român își exercită dreptul de preemțiune. Surprinzător, pe site-ul guvernului nu a fost publicată lista cu actele normative ce urmau să fie discutate și nici cea privind proiectele aprobate.În seara aceleiași zile, într-un interviu la un post de televiziune, premierul Mihai Tudose a declarat următoarele: „Se pare că vom reuși să răscumpărăm 51% din acțiunile pe care le deține Daewoo la șantierul naval și am zis să ne exercităm dreptul de preemțiune la vânzare. (…) O săptămână ne-am chinuit să vedem cum poate statul român să cumpere acțiuni, să avem șantier maritim. Vă spun că îl luăm. Vom avea un șantier al statului (...) Trebuie să facem niște fregate și poate le facem noi. Că alții le-ar fi putut face. Să facem și mentenanța la noi. Poate facem și o bărcuță acolo.”Salariații de la DMHI sunt supărați, unii chiar au cerut liderului sindical să organizeze un miting de protest.Potrivit datelor publicate de Ministerul de Finanțe, începând din 2005 și până în prezent, compania Daewoo-Mangalia Heavy Industries a încheiat toți anii cu pierderi financiare uriașe. Spre exemplu, în 2016, pierderea a fost de 483.916.110 lei (respectiv 119.214.651 dolari). Mai grav este faptul că datoriile societății au crescut la 5.350.084.563 lei (respectiv 1.243.251.589 dolari), la sfârșitul anului 2016.