De la 1 ianuarie 2016

Guvernul vrea reducerea impozitului pe dividende de la 16 la 5 la sută

Ştire online publicată Marţi, 20 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Victor Ponta a anunțat, ieri, că, la propunerea ALDE, coaliția de guvernare va decide aplicarea de la 1 ianuarie 2016 a unor măsuri din Codul fiscal care fuseseră amânate inițial pentru o pentru o perioadă de timp, precum reducerea impozitului pe dividende de la 16 la 5 la sută.„Eu, știți că sprijin și este o inițiativă categoric mai degrabă în partea liberală a programului de guvernare, însă, cu siguranță, și PSD și UNPR sunt de acord cu acest lucru, ca acele măsuri din Codul fiscal care au fost amânate un an de zile, la cererea PNL, (...) putem, cu siguranță, în baza rezultatelor acestui an, să aplicăm anticipat câteva dintre măsuri și aici este vorba de reducerea impozitului pe dividende de la 16 la 5 la sută, plafonarea la cinci salarii medii (a contribuțiilor de asigurări de sănătate n.r.), așa cum era normal în momentul în care s-a schimbat regimul PFA și de asemenea, o măsură dublă la microîntreprinderi creșterea plafonului de la 65 de mii de euro la o sută de mii de euro, dar în același timp obligația de a avea cel puțin un angajat, în felul acesta un angajat care cotizează la bugetul de asigurări sociale”, a declarat premierul Victor Ponta la întâlnirea cu liderii ALDE Călin Popescu-Tăriceanu și Daniel Constantin.El a precizat că măsura de creștere a plafonului de la 65 de mii de euro la o sută de mii de euro va fi o măsură care „cu siguranță din punct de vedere economic și bugetar va fi pe plus, nu va fi pe minus, așa cum și reducerea de la 16 la 5 la sută (la dividende), în final, va fi pe plus”, dând exemplul reducerii TVA.