Guvernul Tudose stă cu sula-n coastele angajatorilor să mărească salariile

Fie că au numai unul sau zece mii de salariați, cei 462.000 de angajatori din România vor fi amendați de inspectorii de muncă dacă, în perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017, nu încep negocierile salariale. Faptul că unele companii tocmai au parafat un contract colectiv de muncă nu are nicio importanță. Vor trebui să reia negocierile, pentru că așa vrea Guvernul Tudose.Măsura este prevăzută de OUG 82/2017 și are drept scop determinarea mediului de afaceri să majoreze salariile, astfel încât angajații să nu aibă de suferit în urma transferului contribuțiilor sociale de la angajatori la angajați.Imediat după apariția actului normativ, Blocul Național Sindical a reacționat printr-un comunicat. Organizația critică Guvernul Tudose pentru lipsa de transparență de care a dat dovadă la adoptarea ordonanței de urgență și consideră că scopul ei este acela de a arunca în cârca agenților economici responsabilitatea pentru scăderea veniturilor nete ale salariaților, în urma transferului contribuțiilor sociale. Guvernul se va putea disculpa pentru efectele deciziilor sale, spunând: „Noi am obligat patronii și sindicatele să negocieze salariile, iar dacă nu au făcut-o ori v-au scăzut câștigurile nete este numai vina lor.”BNS atrage atenția asupra încălcării procedurilor legale la adoptarea OUG 82/2017. Actul normativ a circulat, pentru avizare, la Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii, dar și la Consiliul Economic și Social, fără articolul VII, care prevede începerea negocierilor salariale colective, și tot fără el a intrat în ședința de guvern.Modificarea fost introdusă, pe șest, fără niciun fel de consultare cu confederațiile sindicale și patronale, în ciuda faptului că actul normativ le implică în negocierile colective.BNS atrage atenția că ordonanța de urgență este dată șmecherește: „Angajatorii au doar obligația inițierii negocierilor, nu și a măririi efective a salariilor brute, în așa fel încât să se mențină valoarea netă a acestora începând cu data de 1 ianuarie 2018.”În plus, prevederile actului normativ sunt nerealiste. Perioada de negociere, de numai o lună, este mult prea scurtă, având în vedere procedura legală ce trebuie urmată, de la stabilirea părților îndreptățite să negocieze și până la înregistrarea contractului colectiv de muncă la ITM.Sindicatele consideră că OUG 82/2017 afectează negocierile colective aflate în curs de derulare în această perioadă. În plus, „este extrem de ambiguă cu privire la cine reprezintă partea sindicală în negociere. Cu excepția situației unde în unitate există un sindicat reprezentativ, sindicat afiliat la rândul său la o federație reprezentativă la nivel de sector, în toate celelalte situații este foarte greu de deslușit, și total incert, cine îi va reprezenta pe salariați în negociere.În situația în care în unitate nu există sindicat, prevederea legală este complet nerealistă. În această ipoteză, OUG 82/2017 prevede că la negocieri vor participa reprezentanți aleși de salariați. Aceștia vor invita la negociere un reprezentant al unei federații reprezentative sau confederații reprezentative. În mod realist însă, este imposibil ca federațiile și confederațiile reprezentative să-și poată desemna reprezentanți care să asiste negocierea la toți angajatorii din România.”BNS susține că OUG 82/2017 „va genera un întreg haos în procesul de implementare a prevederilor legale. Numeroase controale și sancțiuni vor fi, probabil, aplicate după 20 decembrie 2017, de către ITM unui număr foarte mare de angajatori care nu vor putea aplica prevederile legislative. Finalmente, OUG 82 nu-și va atinge obiectivul dorit. Chiar dacă toți angajatorii vor respecta textul legii și vor iniția negocierile, nu au obligația să mențină valoarea netă a salariilor actuale.”În prezent, în România sunt aproximativ 462.000 de angajatori, din care circa 90% au mai puțin de 21 de salariați. În firmele mici nu există sindicate. Ca urmare, probabilitatea de a nu respecta procedura negocierii colective prevăzută de OUG 82/2017 este foarte ridicată.Cele 5 confederații și 50 de federații sindicale reprezentative - arată BNS - nu au capacitatea de a asista salariații din cele 462.000 de companii, iar 10 sectoare de activitate nu au nicio federație sindicală reprezentativă. Dar dacă, totuși, s-ar da curs prevederilor actului normativ, fiecare confederație și federație sindicală reprezentativă ar trebui să asiste, zilnic, în intervalul 20 noiembrie - 20 decembrie 2017, negocierile salariale din aproximativ 360 de companii, lucru imposibil.v v vPoziția Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România CNSLR – Frăția este diferită de a BNS. Luni, 20 noiembrie 2017, aceasta a semnat un protocol de colaborare cu Guvernul Tudose. Documentul prevede înființarea unui mecanism de urmărire a implementării ordonanței de modificare a Codului fiscal și a OUG 82/2017.„Nu mai e o problemă la Guvern, ci între angajator și angajat. Interesul nostru este să nu scadă netul niciunui angajat din România. Vom monitoriza cu mare atenție ce se întâmplă la aceste sindicate. Avem liderii acestei confederații alături, vom monitoriza cu atenție ce ne spun ei și vom lua măsuri în consecință acolo unde vom vedea că ceva nu este în regulă”, a declarat ministrul muncii, Olguța Vasilescu, fără să spună ce măsuri se vor lua împotriva angajatorilor care nu măresc salariile brute și în baza cărei legi.