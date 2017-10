Guvernul Tudose pune umărul la criza investiţiilor din economie

Guvernul Tudose pune umărul la criza investițiilor din economie

Pe de altă parte, prin politica fiscală imprevizibilă și agresivă, de „terorism fiscal” cum a fost caracterizată de mediul de afaceri și presă, Guvernul Tudose a descurajat, în mare măsură, investițiile private.Lucrurile se vor agrava în continuare, odată cu aplicarea supra-accizei, care va duce la scumpirea carburanților, și cu trecerea la plata defalcată a TVA, măsură ce va bloca resursele financiare ale agenților economici.Guvernanții români ignoră, cu bună știință, lecțiile istoriei. În 2008, volumul investițiilor nete a fost de aproape 90 miliarde de lei. Apoi, în primii doi ani de criză economică, s-au prăbușit. A coborând la 55,688 miliarde de lei, în 2010, „ajutat” de măsurile fiscale coercitive ale Guvernului Boc: creșterea TVA la 24%, lărgirea bazei de impozitare a veniturilor, supra-impozitarea profitului, prin introducerea și impozitului minim.Au urmat doi ani de relansare a investițiilor, grație unor măsuri de stimulare a acestora: programele „Prima casă”, cele dedicate IMM-urilor și creșterii numărului locurilor de muncă, neimpozitarea profitului reinvestit și renunțarea la impozitul minim. Pe de lată parte, statul a sporit volumul lucrărilor de infrastructură. Astfel că, în anul 2012, volumul investițiilor nete a urcat la 75,574 miliarde de lei.În timpul Guvernului Ponta, a urmat o nouă prăbușire a investițiilor. Cele mai multe lucrări de infrastructură s-au blocat, gradul de absorbție a fondurilor europene a scăzut vertiginos, iar mediul de afaceri a fost descurajat să mai investească, prin adoptarea taxei pe stâlp și supra-accizarea carburanților. Drept urmare, în 2014, volumul investițiilor nete din economie a coborât la 65,598 miliarde de lei.A fost de-ajuns ca Guvernul Ponta să reducă cota de TVA la 20%, să mai taie din acciza la carburanți și din taxa pe construcțiile speciale, ca volumul investițiilor din economie să salte din nou, ajungând la 71,335 miliarde de lei, în 2015.Guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș a fost criticat din toate direcțiile că nu a stimulat investițiile, că nu a construit măcar un kilometru de autostradă și n-a făcut mai nimic pentru a atrage fonduri europene. În mandatul său din 2016, volumul investițiilor din economie a scăzut la 70,280 miliarde de lei.Astăzi, sub Guvernul Tudose, criza investițională se adâncește, nu doar din cauza politicii fiscale agresive, ci și a incapacității Ministerului Transporturilor de a urni din loc numeroasele proiectele de investiții din portofoliu.Ajuns la capătul răbdării, premierul a anunțat că va lua, de la această instituție, proiectul autostrăzii Comarnic - Brașov, pentru a-l încredința unei unități de management de proiect, aflată sub conducerea Băncii Mondiale. Măsura reprezintă o premieră și, totodată, o recunoștere a incapacității structurilor statului român de a gestiona investițiile.România are nevoie, ca de aer, de investiții în autostrăzi, școli și spitale. Din cauza infrastructurii rutiere și feroviare subdezvoltate și prost întreținute, pierde numeroase alte investiții, generatoare de locuri de muncă și de venituri, fluxuri de mărfuri și de călători. Incidentul din data de 7 septembrie 2017, când o defecțiune a instalațiilor de semnalizare de la calea ferată a făcut ca zeci de trenuri să aibă întârzieri de până la cinci ore, demonstrează gravitatea situației. Ce să mai spunem de școlile și spitalele vechi, înapoiate și neîngrijite, care pun în pericol sănătatea și viața elevilor și bolnavilor.