Guvernul pregăteşte prima etapă din proiectul e-Facturare

Premierul Florin Cîţu a anunţat, joi, că Guvernul va pregăti în perioada următoare aplicarea primei etape a proiectului e-Facturare - facturarea electronică în relaţia B2G (business to government). „Am analizat astăzi, împreună cu ministrul Finanţelor şi specialiştii din domeniu, stadiul proiectului e-Facturare. Este un proiect aşteptat de mediul de afaceri, dar e-Facturare va avea rezultate bune pentru noi toţi: venituri mai mari la buget, combaterea evaziunii fiscale şi transparenţă în cheltuirea banilor publici. În perioada următoare vom pregăti în detaliu aplicarea primei etape a proiectului, facturarea electronică în relaţia B2G (business to government), urmând ca următorul pas să fie B2B (business to business). M-am implicat foarte mult în acest proiect în calitate de ministru al Finanţelor, îl voi duce la bun sfârşit ca prim-ministru!", a scris Cîţu pe Facebook.