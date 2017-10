Guvernul pregăteşte o privatizare contra-naturii la Administraţia Porturilor Maritime Constanţa

Guvernul pregătește o privatizare contra-naturii la Administrația Porturilor Maritime Constanța

Ministerul Finanțelor Publice a depus pe masa Guvernului memorandum-ul cu tema: „Necesitatea valorificării unor pachete de acțiuni deținute de stat la societăți”.Potrivit documentului, capitalul social în patru întreprinderi publice ar urma să fie majorat prin emiterea de acțiuni, care vor fi vândute pe piața de capital. La Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și CN Aeroporturi București, emisiunea de acțiuni noi va reprezenta 20 - 25% din capitalul social, la Complexul Energetic Oltenia - 15,29%, iar la Hidroelectrica - 15%.Statul ar urma să vândă, prin licitație publică cu strigare, următoarele pachete de acțiuni: la Rompetrol - 26,6959% din capitalul social, iar la Sanevit 2003 Arad - 100%. Prin licitație publică cu strigare sau prin negociere directă vor mai fi vândute pachetele minoritare de acțiuni, cuprinse între 0,0005% și 36%, la 22 de societăți din portofoliul Agenției Domeniilor Statului.În cazul SN CFR Marfă, urmează a fi stabilită dimensiunea pachetului de acțiuni ce va fi vândut și metoda de privatizare. De asemenea, se are în vedere listarea pe piața de capital a Societății Naționale a Sării.Autorii documentului consideră că „diversificarea acționariatului” în cazul întreprinderilor publice „poate fi un lucru benefic pentru eficacitatea și profitabilitatea acestora”. Totodată, listarea pe piața de capital a unor pachete de acțiuni deținute de stat în aceste întreprinderi „va conduce la eficientizarea lor operațională, îmbunătățirea capitalizării, creșterea transparenței și a guvernanței corporative.”Sumele obținute din vânzarea acțiunilor ar urma să fie utilizate pentru:- finanțarea proiectelor de investiții ale întreprinderilor publice, în cazul majorării capitalului social prin emiterea de noi acțiuni;- diminuarea datoriei publice sau constituirea de fonduri naționale de investiții, în cazul vânzării acțiunilor deținute.x x xLa prima vedere, măsurile propuse sunt binevenite. Dar dacă le luăm la bani mărunți, începem să avem mari îndoieli. Să luăm cazul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Până de curând, aceasta a avut un acționariat „diversificat”, așa cum propune Ministerul Finanțelor Publice. Alături de statul român, erau parteneri în afacere, cu cote de 20% din capitalul social, Primăria Constanța și Fondul Proprietatea. Credeți că s-au îmbunătățit performanțele companiei din acest motiv? Nicidecum. Ambii acționari n-au urmărit altceva decât să încaseze dividende cât mai mari, cu riscul neglijării reparațiilor la infrastructura portuară.După ce a fost eliminată municipalitatea din structura acționariatului, lucrurile nu s-au schimbat. Ministerul Transporturilor, conducerea corporatistă numită de el și acționarul minoritar, Fondul Proprietatea, au continuat goana după profit și dividende, în defavoarea reparațiilor și a investițiilor. Așa că starea infrastructurii portuare a devenit atât de critică, încât operatorii și sindicatele portuare n-au mai răbdat și au declanșat o lungă campanei de protest.Care a fost efectul revoltei operatorilor? Acționarul majoritar a decis ca, în loc de 50%, compania să repartizeze, sub formă de dividende, 75% din profitul net pe 2015.Evident, creșterea numărului de acționari minoritari la CNAPMC nu va aduce o schimbare în bine. Își imaginează cineva că investitorii nu mai pot de dragul portului Constanța, că vor să-l dezvolte și să-l modernizeze? Aiurea! Scopul lor este să-și recupereze cât mai repede investiția cu un câștig cât mai mare și, de aceea, vor dori profit cu orice chip și dividende cât mai mari.Pentru a-și susține teoriile, Ministerul Finanțelor Publice dă ca exemplu compania Oil Terminal, care este listată pe piața de capital. Eu spun că, dimpotrivă, acest exemplu, demonstrează cât de păguboasă pentru operatorul portuar este „diversificarea acționariatului”. De-a lungul anilor, minoritarii din companie s-au străduit din răsputeri să-i blocheze activitatea, deschizând zeci de acțiuni în Justiție împotriva hotărârilor adunării generale a acționarilor și ale consiliului de administrație. Cel mai grav este faptul că programul de investiții și reparații a instalațiilor din terminal a fost sacrificat de dragul profitului și dividendelor.Aceste două cazuri, la care poate fi adăugat și cel al combinatului Oltchim, demonstrează că, în condițiile deprofesionalizării acționarului majoritar (statul român), „diversificarea acționariatului” în întreprinderile publice strategice are consecințe negative. Vreau să fiu clar înțeles: nu am nimic împotriva privatizării parțiale a întreprinderilor publice strategice, atâta vreme cât ele își bine îndeplinesc rolul pe care îl au în economia națională. Nenorocirea este că statul român dă dovadă de neprofesionalism în exercitarea rolului de acționar majoritar, iar minoritarii profită de prostia lui.Mai trebuie ținut cont de un aspect. Conform OG nr. 64 din 2001, societățile naționale, companiile naționale, societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat și regiile autonome sunt obligate să repartizeze, sub formă de dividende sau vărsăminte, minimum 50% din profitul net. Prin „diversificarea acționariatului” unor companii profitabile, cum este cazul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, statul nu face altceva decât să împartă dividendele cu minoritarii, în loc să le păstreze banii pentru nevoile publice.x x xIdeea unor astfel de privatizări datează de la finele anului 2011. Ministerul Transporturilor anunțase relansarea, în 2012, a procesul de privatizare a companiilor la care este acționar. Mai mult, pe data de 21 decembrie 2011, a fost semnat protocolul de colaborare cu Bursa de Valori București. La acea vreme s-a constituit un grup de lucru pentru a analiza problemele legislative, tehnice, de reglementare și instituționale legate de vânzarea unor pachete de 5% din acțiunile deținute la mai multe unități din portofoliul ministerului. Conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, procedurile de admitere la tranzacționare urmau să fie finalizate cel târziu la 31 decembrie 2014. Apoi, termenul a fost prelungit.