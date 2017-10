ANAT:

Guvernul elen a eliminat taxele de aeroport doar la nivel declarativ

Mulți turiști români au acuzat agențiile române de turism că încă percep taxe de aeroport, deși guvernul elen a renunțat la ele, pentru perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2011. Ieri, reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) au venit cu câteva precizări referitoare la acest subiect: „Enunțul privind eliminarea taxelor de aterizare, decolare și staționare pentru toate tipurile de avioane, pe toate aeroporturile din Grecia, mai puțin pe cel din Atena, a avut un caracter strict verbal, nefiind concretizat de către autoritatea aeronautică civilă elenă, sau aeroporturi, prin scăderi efective de costuri. Taxele la care s-au făcut referiri nu au nici o legătură cu taxele specifice pentru pasageri, ci se refereau la costuri incluse în tarifele de zbor: handling, parking, iluminat etc. Chiar dacă această scutire s-ar aplica, turiștii trebuie să știe că are o valoare pecuniară aproape insesizabilă per pasager”, a explicat consilierul de marketing al ANAT, Adriana Caranfil.