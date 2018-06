Guvernul Dăncilă nu a scăpat de explozia deficitului bugetar

Dintre toate relele care ne-au lovit în timpul regimului Dragnea, nu știu care este mai mare: Faptul că leul s-a deteriorat în raport cu moneda europeană, îndreptându-se, cu pași grăbiți, spre un raport de schimb de 4,7 lei pentru un euro? Valurile de scumpiri ale bunurilor de larg consum, care au făcut ca indicele inflației să sară la un amețitor 5,4%, în luna mai 2018 comparativ cu aceeași lună a anului precedent? Saltul indicelui ROBOR peste ștacheta de 3% și scumpirea creditării? Extinderea crizei forței de muncă în toate domeniile de activitate, din industrie până în sectorul construcțiilor, din transporturi până în comerț, din industria hotelieră până în agricultură? Ori adâncirea alarmantă a deficitului bugetar?★ ★ ★Ieri, Ministerul Finanțelor Publice ne-a înveninat sufletele, anunțând că execuția bugetului general consolidat pe primele cinci luni ale anului s-a încheiat cu un deficit de 8,14 miliarde de lei.Pentru a percepe mai clar grozăvia, trebuie amintit faptul că execuția bugetară era pe plus la data de 29 ianuarie 2018, când Guvernul Tudose i-a predat ștafeta Guvernului Dăncilă. Prima lună din 2018 se încheiase cu un excedent bugetar de 1,98 miliarde lei.Sub conducerea premierului Viorica Dăncilă, execuția bugetară a trecut linia roșie, în zona deficitului, urmând o traiectorie amenințătoare: minus 5,5 miliarde lei în februarie, minus 4,46 miliarde lei în martie, minus 6,05 miliarde lei în aprilie, minus 8,14 miliarde de lei, în luna mai. Dacă dinamica se va menține neschimbată, este de așteptat ca anul 2018 să se încheie cu un deficit de circa 15 miliarde de lei.Trebuie să știți, stimați cititori, că execuția bugetului general consolidat este unul dintre indicatorii definitorii ai calității guvernării. Ea vorbește despre capacitatea Puterii executive de a colecta taxele și impozitele și a le administra cât mai bine în interesul națiunii. Creșterea explozivă a deficitului bugetar ne spune cât se poate de limpede că Guvernul Dăncilă nu are stofă de administrator al avuției țării: e risipitor! Cheltuiește mai mult decât colectează de la populație și agenții economici, din taxe și impozite.Beneficiind de anii de creștere economică spectaculoasă ce au precedat mandatul său, Guvernul Dăncilă a reușit să obțină venituri bugetare mai mari decât predecesorii săi. Pe primele cinci luni ale anului 2018, la bugetul general consolidat au intrat 110,9 miliarde de lei, cu 12,7% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent. Dar când ne uităm la capitolul cheltuielilor, ni se face rău. Acestea au crescut cu 18,4% față de aceeași perioadă din 2017, ajungând la 119 miliarde de lei.La capitolul finanțărilor atrase de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate, Cabinetul Dăncilă stă ceva mai bine decât guvernele social-democrate anterioare, raportând la sfârșitul lunii mai un total de 6,03 miliarde lei. Dar trebuie precizat că nu are niciun merit. Proiectele pentru care s-au făcut plățile în mandatul său au fost lansate și executate în timpul guvernelor precedente.Sunteți curioși să aflați unde s-au dus banii din taxe și impozite? În primul rând, în salariile personalului bugetar. Cheltuielile de personal au crescut cu 22,3% în primele cinci luni ale anului 2018, față de aceeași perioadă din 2017.În ciuda creșterii nivelului salarial din sectorul bugetar peste cel din economia privată, serviciile sociale nu s-au îmbunătățit. Educația și Sănătatea sunt în criză, cetățenii și bunurile lor nu sunt în siguranță, plătitorii de taxe și impozite continuă să fie puși pe drumuri de funcționarii publici.Totodată, în primele cinci luni ale acestui an au crescut cu 10,5% cheltuielile cu asistența socială, în principal ca urmare a majorării punctului de pensie la 1.000 de lei, de la 1 iulie 2017.Pentru a acoperi gaura din buget și a putea achita salariile și pensiile, Guvernul Dăncilă este nevoit să se împrumute cu dobânzi tot mai mari de pe piață. În primele cinci luni din 2018, cheltuielile cu dobânzile au fost cu 34,9% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, deși volumul creditului guvernamental nu a crescut.★ ★ ★Stimați cititori, Guvernul Dăncilă a sacrificat dezvoltarea și modernizarea țării pe altarul intereselor de partid. Politica sa bugetară nu ne aduce autostrăzile de care economia și populația au nevoie, nu face trenurile de marfă să meargă cu viteze mai mari de 19 kilometri pe oră, nu ajută școlile să aibă autorizații sanitare și să scape de WC-uri din curte, nu transformă spitalele din focare de infecții în citadele ale sănătății și nici nu contribuie la conectarea a jumătate din gospodăriile populației României la rețelele de canalizare.Sprijinit de parlamentarii Puterii, Guvernul Dăncilă a supraviețuit moțiunii de cenzură depuse de Opoziție, dar nu a scăpat de explozia deficitului bugetar!