Guvernul Cioloş mimează transparenţa decizională şi dialogul social

Avem dovada

Guvernul Cioloș mimează transparența decizională și dialogul social

Cabinetul Cioloș s-a declarat adeptul transparenței și al dialogului social, înființând chiar și un minister special: Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic. Trebuie să recunosc că i-am acordat credit guvernului tehnocrat, sperând că va aduce, în sfârșit, o schimbare în această direcție.Test pentru guvernul tehnocratMai curând decât mă așteptam. Cioloș și miniștrii săi m-au dezamăgit. La prima probă la care i-am supus, au dat chix. Prilejul mi-a fost dat de proiectul de Hotărâre de guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, unitate la care statul, prin Ministerul Transporturilor, este acționar majoritar, iar Fondul Proprietatea deține un pachet de acțiuni de 20% din total. Potrivit proiectului, statul urma să încaseze dividende în valoare de 14.141.000 lei, din profitul net al anului 2015, iar acționarul minoritar, suma de 3 535.000 lei.Am luat de bună invitația afișată pe site-ul Ministerului Transporturilor (secțiunea „transparență legislativă”) de a transmite în scris propuneri, sugestii, opinii și am trimis prin e-mail, propunerea ca: „Profitul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța să nu fie redistribuit pentru dividende, ci pentru executarea lucrărilor de reparații și investiții din portul Constanța. Trebuie reparate șoselele interioare și trecerile de nivel peste calea ferată, construite parcări, trebuie asigurat iluminatul în dane pe timp de noapte și efectuate lucrări de dragaj pentru aducerea adâncimilor din dane la cotele de proiect.”Nu sunt singurul care a dat crezare invitației. Pe site-ul ministerului mai sunt înregistrate propunerile Organizației Patronale „Operatorul Portuar” și companiilor Socep și Casa de Expediții „Phoenix”.În mesajul său, operatorul portuar Socep SA a atras atenția că „situația infrastructurii portului Constanța continuă să fie dezastruoasă, motiv pentru care considerăm că, în virtutea inte-resului public suprem generat de calitatea CNAPMC de administrator al bunurilor statului român, este oportun ca, în acest an, dividendele cuvenite acționarilor să fie reinvestite”. Cu titlu de exemplu, Socep arată că întâmpină probleme în desfășurarea activității din cauza neîntreținerii bazinelor și șenalelor din portul Constanța, fiind necesare: operațiuni de derocare în danele 51 - 52 și în șenalul de acces la acestea; lucrări de dragare în danele 41 - 43, pentru aducerea la cota -13,5 metri; lucrări de dragare în danele 35 - 37, pentru aducerea la cota de -11,5 metri.Tot despre „starea dezastruoasă a infrastructurii portuare” vorbește și Casa de Expediții „Phoenix”, care face aceeași propunere: reinvestirea profitului CNAPMC. Compania susține că întâmpină probleme din cauza neîntreținerii danelor din portul Constanța și solicită efectuarea operațiunilor de derocare în dana nr. 8 și lucrări de dragaj în danele 21 - 22, pentru aducerea la cota de -8,3 metri.Ne-au ignorat!Veți întreba, stimați cititori: „Ce s-a întâmplat cu propunerile celor patru petiționari? Le-a citit vreun funcționar din Ministerul Transporturilor, le-a transmis mai departe ministrului, acesta le-a prezentat în ședința de guvern?” Nu pot să vă răspund, pentru că niciunul dintre expeditori nu am primit vreo explicație.Singurul lucru cert este că guvernul a aprobat proiectul de act normativ (devenit HG nr. 984 din 23 decembrie 2015) fără nicio modificare, consfințind repartizarea dividendelor către stat și Fondul Proprietatea și privând administrația portuară de fondurile necesare investițiilor în infrastructură.Din această întâmplare rezultă o singură concluzie: transparența decizională și dialogul civic despre care predică pe toate drumurile premierul Cioloș și miniștrii săi sunt abureală, vrăjeală, praf în ochii opiniei publice și ai agenților economici.Sub tehnocrați, ca și pe vremea când politicienii conduceau țara, statul continuă să nu își îndeplinească obligația de a întreține infrastructura portuară, determinând privații să bage adânc mâna în buzunar. În anul 2003, companiile Socep, Umex, Decirom și Minmetal au contribuit cu 20 de miliarde de lei vechi la lucrările de dragare a bazinului danelor 40 - 48 și a căii de acces către acesta.În 2015, compania Rompetrol Rafinare a fost cea care a executat lucrările de dragaj de în-treținere în danele nr. 1 - 4 și 9 din portul Midia.Ne iau de proștiÎn urmă cu câteva zile, Guvernul Cioloș s-a lăudat cu rezultatele unei prime evaluări a transparenței decizionale, efectuată de noul Minister pentru Consultare Publică și Dialog Civic. Din studiu au fost desprinse următoa-rele concluzii: sunt puține ministerele care menționează ziua punerii proiectelor de acte normative în dezbatere publică; termenele de primire a propunerilor variază între 10 și 30 de zile; deși obligatoriu, nu toate proiectele de acte normative sunt însoțite de o notă de funda-mentare; nu există o standardizare privind locul afișării informațiilor pe site-urile ministerelor; nu toate ministerele conțin o arhivă a proiectelor de acte normative.După cum se constată concluziile vizează aspectele formale. Exact problemele de conținut și de eficiență ale transparenței decizionale nu au fost analizate, respectiv dacă populația și agenții economici au transmis propuneri ministerelor și dacă acestea au ținut cont de ele la redactarea actelor normative.Dacă pentru a realiza astfel de studii super-ficiale și formale, cu care s-ar rușina orice sociolog din lume și care nu ajută la îmbu-nătățirea procesului decizional, a fost înființat un minister special, înseamnă că Guvernul Cioloș nu doar mimează transparența decizio-nală și dialogul social, dar ne ia și de proști.