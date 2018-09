De teama unui imens scandal

Guvernul amână, din nou, aplicarea sancțiunilor pentru nedotarea cu noile case de marcat fiscale

Trecerea la sistemul caselor de marcat cu jurnal electronic este în mare întârziere, vina aparținând exclusiv autorităților. Ministerul Finanțelor Publice s-a trezit pe ultima sută de metri că trebuie să se ocupe de organizarea acestei vaste operațiuni. Din această cauză, producătorii străini de aparate de marcat cu jurnal electronic și distribuitorii români au fost puși în imposibilitatea de a furniza la timp necesarul de case de marcat de care are nevoie România, astfel că agenții economici români de bună credință nu pot respecta termenele legale.Firmele mijlocii și mari aveau obligația să se doteze cu noile aparate până la data de 1 iunie, iar cele mici până la 1 august 2018. Potrivit datelor făcute publice de Ministerul Finanțelor, la mijlocul lunii august, din cele aproximativ 800.000 de case de marcat cu jurnal hârtie, deținute de 168.000 de agenți economici, care trebuiau înlocuite cu aparatele cu jurnal electronic, fuseseră doar 28.986.Astfel că, la 1 septembrie 2018, a fost depășit termenul de grație de trei luni, pentru neaplicarea sancțiunilor legale, acordat agenților economici mijlocii și mari. În cazulcelor mici, termenul este 1 noiembrie.Dacă s-ar aplica legea, economia națională ar fi blocată, întrucât mai mult de jumătate dintre companiile mijlocii și mari nu au înlocuit casele de marcat și activitatea lor ar trebui suspendată de inspectorii fiscali.După neglijența criminală de care au dat dovadă în cazul pestei porcine africane, atâta le mai lipsea guvernanților decât să închidă marile lanțuri de magazine, comerțul, sute de mii de locuri de muncă și să pună în pericol aprovizionarea populației și a agenților economici. Scandalul produs de proasta gestionare a epidemiei de pestă porcină africană ar fi doar o mică scânteie în comparație cu explozia socială provocată de perturbarea lanțurilor comerciale, de aprovizionare a societății.Acesta este motivul pentru care Guvernul, la inițiativa Ministerului Finanțelor Publice, a decis că nerespectarea termenului de dotare cu noile case de marcat va intra sub incidența Legii prevenirii. În fapt, este vorba tot de o amânare a aplicării sancțiunilor legale pentru cei ce nu se dotează cu noile case de marcat.Potrivit autorităților: „Măsura, care va fi în vigoare temporar, va asigura o abordare de tip preventiv, stimulativ și nu de sancționare a operatorului economic de la prima abatere. Organele de control vor analiza situația fiecărui contribuabil în parte, iar dacă acesta nu s-a dotat cu aparate de marcat cu jurnal electronic, vor aplica avertismentul și vor stabili un termen de dotare de maximum 90 de zile, în funcție de constatări.ANAF și MAI vor analiza, în timpul controlului, situația de fapt a comerciantului, pot constata, de la caz la caz, cel puțin următoarele situații și pot proceda în consecință astfel:a) este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, situație în care organul de control nu aplică sancțiuni;b) este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar acesta nu este fiscalizat și instalat, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen de instalare foarte scurt;c) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piață aparate corespunzătoare activității acestuia, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen scurt de dotare;d) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piață aparate și a făcut comandă la distribuitorul autorizat, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen de dotare și fiscalizare scurt;e) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic și nu există pe piață aparate de marcat cu jurnal electronic pentru activitatea sa, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește în planul de remediere un termen mai lung de dotare (exemplu: 90 de zile)”.Potrivit Legii prevenirii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de dotare stabilit prin planul de remediere, autoritatea, instituția publică cu atribuții de control, are obligația să reia controlul, iar în situația în care se constată neîndeplinirea obligațiilor legale în termenul acordat, se aplică sancțiunile prevăzute de OUG nr. 28/1999.v v vChiar și în aceste condiții, un număr mare de agenți economici vor fi puși în imposibilitatea de a se conforma la timp, pentru că nu vor fi suficiente aparate pe piață. În timp ce deficitul de aparate fiscale este de circa 700.000 - 750.000, producția lunară totală este de circa 60.000 de aparate.Trebuie spus clar: fabricanții străini nu au nicio obligație față de România. Ei își programează procesul de producție și livrările în funcție de propriile interese. Ministerul de Finanțe trebuia să știe acest lucru, cu atât mai mult cu cât a fost avertizat, din timp, de distribuitorii români.