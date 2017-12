Guvernul a inventat bugetul care dă lapte şi miere

Pamflet

Guvernul a inventat bugetul care dă lapte și miere

r În premieră mondială, Executivul va utiliza resursele bugetare și pentru majorarea salariilor din sectorul privatActuala Putere politică e în stare de orice. Poate să pornească revoluții fiscale sângeroase, să ducă războaie pe viață și pe moarte împotriva statului paralel, să mute circul, bâlciul și mahalaua sub cupola Parlamentului României și chiar să călărească, pe deșelate, armăsarul sălbatic al Justiției. În plus, pocnind din degete, poate să prefacă bugetul deficitar al statului în corn al abundenței.v v vCabinetul Tudose va intra în istoria omenirii grație invenției sale geniale: bugetul care dă lapte și miere. Proiectul nu va fi trimis pentru brevetare la Oficiul de Stat pentru Invenții de Stat și Mărci, ci la Parlament.Din fișa de descriere a „invenției”, rezultă că Guvernul Tudose se așteaptă ca ritmul de creștere economică să scadă de la 7% în prezent la 5,5%, în 2018, inflația medie anuală să ajungă la 3,1% (deși în octombrie 2017 sărise deja la 2,6%), cursul mediu de schimb să coboare la 4,55 lei pentru un euro (deși, în prezent este de 4,6321 lei pentru un euro), câștigul salarial mediu net lunar să crească la 2.614 lei (în luna septembrie 2017 era de 2.376 lei), iar deficitul bugetar să fie de 2,97% din PIB (în timp ce în al doilea trimestru din 2017 a fost de 4,1% din PIB).Proiectul prevede creșterea veniturilor bugetare până la 287,5 miliarde de lei, cu 30,9 miliarde de lei în plus față de cele din 2017.Dar cheltuielile le vor depăși, cu 9,31%, ajungând la 314,5 miliarde de lei.Guvernul ne dă asigurări ferme, printr-un comunicat oficial, că: „În proiectul de buget sunt prevăzute resursele necesare pentru acordarea de vouchere de vacanță pentru toți salariații din sistemul public, creșterea salariului minim și mediu net în întreaga economie (public și privat) cu 9%, majorarea, de la 1 iulie, a pensiilor cu 10% și a pensiei minime cu 23%.”Ei, da, utilizarea resurselor bugetare pentru creșterea salariului minim și mediu net, în mod nediscriminatoriu, în întreaga economie (public și privat) va fi, fără îndoială, o premieră mondială. Deci, în 2018, lucrătorul nu trebuie să se mai ducă la patron, să se căciulească: „Mărește-mi, șefule, salariul, că altfel mă obligă nevastă-mea să plec în Spania!” Nu, măi băiete! De-acum are grijă statul să-i mărească leafa, ca la doctori, profesori, polițiști, militari și parlamentari. Nu v-am spus eu că bugetul ăsta-i mare invenție?Dar minunile nu se opresc aici. În 2018, din cornul abundenței bugetare vor curge venituri în plus și generoase la mai toate instituțiile. Iată, Ministerul Apărării Naționale va primi cu 11,3% mai multe venituri decât în 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale - cu 30,6%, Ministerul Educației - cu 240,9%, Ministerul Sănătății - cu 4,6%, Ministerul Culturii - cu 50,4%, Ministerul Afacerilor Externe - cu 21,9%, Ministerul Afacerilor Interne - cu 20,7%, Ministerul Agriculturii - cu 23,6%, Ministerul Tineretului și Sportului - cu 15,3%... Dar să n-o mai lungim: 34 de ministere, plus Președinția, Senatul, Camera Deputaților și Secretariatul General al Guvernului vor primi bugete majorate. Doar patru ministere vor primi bani mai puțini de la bugetul statului: al Muncii, Energiei, Mediului și al Justiției.În cazul Ministerului Transporturilor, de la care toată lumea așteaptă investiții în infrastructura rutieră, feroviară și navală, creșterea veniturilor bugetare este de numai 0,9%, în condițiile în care bugetul din 2017 nu a sacrificat investițiile. În schimb, Senatul și Camera Deputaților, - instituțiile cele mai ineficiente, mai bugetofage și care se bucură de cea mai mică încredere din partea românilor - au prevăzute creșteri de 30,3%, respectiv, 29,6%. În ce scop? Ei, asta-i bună! Să facă circul mai mare!v v vCulmea este că această construcție bugetară magnifică are adversari chiar în sânul Puterii. Iată, Florentin Pandele, primarul Voluntarului și soț al Gabrielei Firea (edilul șef al capitalei), a lansat un apel către toți primarii din România, cerându-le să folosească toate pârghiile legale pentru a convinge parlamentarii să nu susțină proiectul de buget. Bietul primar e atât de cătrănit și înverșunat, încât amenință că ar putea să iasă în Piața Victoriei, să protesteze.Până la ora închiderii ediției n-am reușit să ne lămurim de ce este atât de pornit primarul Pandele împotriva minunatului buget? Unii susțin că ar fi vorba de o formă de manifestare a milenarei rezistențe la nou, iar alții, că primarului din Voluntari i s-o fi acrit de-atâta lapte și miere. Naiba să înțeleagă care-i adevărul - adevărat! Eu, unul, mă simt depășit de situație.