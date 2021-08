Guvernul a dublat numărul de muncitori din afara UE care vor avea drept de muncă în România

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, suplimentarea la 50.000 a contingentului de lucrători din afara UE care pot solicita drept de muncă în acest an în România, a anunţat ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan. „Guvernul a aprobat suplimentarea la 50.000 a contingentului de lucrători non-UE pentru 2021, cu 25.000 mai mult decât numărul de lucrători aprobat la începutul acestui an”, a precizat Raluca Turcan. Ministrul Muncii a argumentat măsura prin faptul că numărul de cereri pentru angajarea de muncitori străini a crescut cu 27,8% în acest an.„De la începutul acestui an şi până la sfârşitul lunii iulie au fost eliberate 17.196 avize de angajare (adică 68,7% din total) şi pentru acelaşi interval de timp sunt în curs de soluţionare alte 3.620 de solicitări de eliberare a avizelor de angajare”, a mai spus Raluca Turcan. Ministrul Muncii a mai arătat că şi numărul locurilor de muncă vacante din România a crescut în acest an, iar aproape 30.000 de locuri de muncă disponibile transmise de angajatori la ANOFM sunt comunicate în mod repetat de aceştia.