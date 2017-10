Guvernul a cerut Chevron un acord scris pentru desecretizarea contractelor

Miercuri, 11 Aprilie 2012.

"Premierul a solicitat ANRM să trimită această scrisoare companiei Chevron, iar, pe plan intern, ANRM și-a făcut propria evaluare în legătură cu desecretizarea contractului. În acest moment, din punctul nostru de vedere, nu mai există elemente care pot fi supuse unui secret de stat, deci pot fi date public, dar având în vedere anumite constrângeri comerciale pe care le impune orice contract, am solicitat Chevron să ne acorde scris - pentru că am văzut cu toții declarațiile din ultima perioadă - acest acord de desecretizare. Scrisoarea a fost trimisă pe 4 aprilie și încă nu avem niciun răspuns scris", a declarat, astăzi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.El a precizat că pe site-ul ANRM ar urma să fie publicate inclusiv anexele contractelor.Surse participante la discuția de marți a premierului Mihai Ungureanu cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale au declarat agenției Mediafax că șeful Guvernului a spus acestora că, la începutul lunii aprilie, a transmis conducerii Chevron o scrisoare în care a solicitat desecretizarea contractelor companiei americane în România, pentru această procedură fiind nevoie de acordul ambelor părți."În discuția avută cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, premierul a spus că, pe 4 aprilie, a transmis în mod oficial către Chevron o scrisoare în care solicită conducerii companiei americane acordul pentru desecretizarea contractelor și că așteaptă răspunsul lor pentru a putea face publice aceste contracte", au declarat, marți, sursele citate.Chevron deține în România un perimetru de explorare/exploatare a gazelor la Bârlad și trei perimetre în județul Constanța.La sfârșitul lunii martie, Guvernul a aprobat trei acorduri petroliere de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) și Cevron, al doilea mare grup petrolier din SUA, pentru perimetrele din județul Constanța, respectiv Vama Veche, Adamclisi și Costinești.La începutul lunii aprilie, Tom Holst, managerul Chevron pentru România, a declarat într-o emisiune televizată că firma pe care o reprezintă nu are nimic împotrivă pentru desecretizarea anexelor contractului de atribuire a celor trei perimetre de exploatare a gazului de șist.