Gunoiul de sub brand

Turismul românesc va avea, de mâine, un brand sub care va fi promovat. Nu era prima sa urgență. O etichetă, oricât de colorată ar fi, nu poate suplini lipsa serviciilor turistice de calitate ori a autostrăzilor și șoselelor, pe care oaspetele străin să se deplaseze rapid și în siguranță. Sub brand nu poți ascunde, ca sub preș, gunoaiele care acoperă țara, evaziunea fiscală din unitățile turistice, cascadele de decibeli din nopțile estivale ale litoralului, cerșetorii, câinii fără stăpân și hoții de buzunare. Dar, mă rog, guvernanții români au alte priorități. Așa că mâine, la Shanghai, va fi lansat brandul. Alături de ministrul Turismului, Elena Udrea, vor fi brand-urile vii ale României: Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gheorghe Hagi și Gheorghe Zamfir. Realizarea și promovarea brandului turistic al României sunt finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional. Pentru acțiunile de promovare a potențialului turistic al României, sunt alocați 75 milioane de euro până la finalul anului 2013.