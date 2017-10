GSP Neptun participă la ridicarea celui mai mare pod rutier suspendat din lume

Compania Grup Servicii Petroliere a încheiat, pe data de 9 ianuarie 2015 operațiunea de ridicare a celui de-al doilea tablier de 4,5 metri și 450 de tone al podului Yavuz Sultan Selim, se arată într-un comunicat de presă.Macaraua GSP Neptun, cea mai mare macara maritimă din Marea Neagră, a fost angajată în acest proiect de compania Hyundai Engineering & Steel Industries Co. Ltd, constructorul turnurilor laterale, tablierelor și al cablurilor de suspensie.Pentru a ajunge în strâmtoarea Bosfor, macaraua maritimă a GSP a fost tractată de nava Vega, care face parte din flota companiei. În data de 25 decembrie 2013, GSP Neptun a început operațiunea de descărcare a primului tablier al podului, acesta fiind asamblat un an mai târziu, în data de 26 decembrie 2014, în cadrul unei ceremonii desfășurate în prezența ministrului turc al Transportului, Lutfi Elvan.Podul Yavuz Sultan Selim va fi cel mai lat din lume, cu o lățime de 59 de metri și va fi al treilea care leagă partea asiatică de cea europeană a metropolei Istanbul. Podul va avea opt benzi de circulație și două căi ferate. Cel de-al treilea pod peste Bosfor va avea și cei mai înalți piloni laterali din lume - 322 de metri.Podul urmează să fie inaugurat pe 29 octombrie 2015 și va costa trei miliarde de dolari. Cu o lungime totală de 2.164 de metri, podul va îngloba 121.000 km de cabluri. De asemenea, proiectul va include 35 de viaducte, 2 tuneluri și 106 pasaje. Până în pre-zent, au fost finalizate 70% din lucrările de excavație.Compania Grup Servicii Petroliere, din Constanța, furnizează servicii integrate pentru industria offshore de petrol și gaze, în următoarele domenii de activitate: foraj marin, construcții marine, construcții hidrotehnice, transport marin, servicii de salvare și căutare pe mare, intervenție în caz de poluare și instruire. Flota sa include 13 nave de asistență și aprovizionare, opt platforme mobile de foraj marin, zece nave multifuncționale, trei nave de construcții marine și două macarale plutitoare de mare tonaj.În cei zece ani de existență, com-pania a făcut investiții de peste un miliard de euro și a derulat proiecte internaționale în Marea Neagră, Marea Mediterană, Marea Nordului, Golful Persic, Golful Mexic și în zonele arctice. Printre clienții companiei se numără Petrom OMV, ExxonMobil, Gazprom, TPAO, PEMEX, Petroceltic și Wintershall.