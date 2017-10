GSP a cumpărat o navă pentru instalarea conductelor subacvatice

Compania Grup Servicii Petroliere SA a anunțat astăzi că a achiziționat nava „Acergy Falcon” de la grupul „Subsea 7". Aceasta este o navă multifuncțională, de o înaltă versatilitate, destinată instalării sub apă a conductelor rigide, precum și a cablurilor flexibile și conexiunilor.„Acergy Falcon” are lungimea de 153 metri și lățimea de 21 metri. Poate instala conducte rigide de 75 tone cu diametrul de până la 14 inch. La bord poate depozita până la 2.000 tone. Sub punte dispune de un carusel pentru 1.600 tone, iar macaraua principală poate ridica 64 tone. Are cabine pentru 141 de persoane. A fost construită în 1976. Nava va fi livrată în septembrie 2011 și va fi repotezată „GSP Falcon”.GSP a semnat un contract exclusiv pe cinci ani cu Bibby Offshore, pentru servicii de lucrări sub apă în Europa de Nord-Vest. Pe alte piețe GSP va licita singur.