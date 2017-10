Unde-s mulți, finanțarea crește

Grupurile de agricultori au „recoltat“ fonduri structurale de 1,3 milioane euro

În acest an, Ministerul Agriculturii (MADR) a acordat sprijin financiar de peste 1,3 milioane euro unui număr de 16 grupuri de producători din țară. Cea mai mare sumă acordată este de 460.000 euro și a fost obținută de un grup de producători din județul Arad. Banii au fost folosiți pentru construirea unui depozit, un proiect de 750.000 euro, fondurile reprezentând 75% din valoarea proiec-tului, respectiv 10% din valoarea producției comercializate, spun cei de la MADR. Alte grupuri care au primit bani de la stat sunt din Galați, Iași și București. Niciun grup constănțean nu a fost selectat la plată. Investițiile totale făcute de cele 16 grupuri se ridică la circa 16 milioane euro (construcții și modernizări ale spațiilor de depozitare, achiziții de ma-șini de sortat, ambalat și etichetat). În perioada 2010 - 2013, grupurile și organizațiile de producători recunoscute pot primi sprijin financiar în cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune (PAC). Bugetul total alocat acestei măsuri (142) este de 138.855.905 milioane euro, din care 80% contribuția UE. Grupurile eligibile de producători sunt cele formate din cel puțin cinci membri, care comercializează 75% din producția proprie, în valoare de cel puțin 10.000 euro. „Fermierii pot activa în diverse domenii – culturi de câmp, horticultură, viticultură, creșterea animalelor pentru lapte și chiar sectorul forestier. Sprijinul nerambursabil poate ajunge la 100% din valoarea investițiilor făcute”, a precizat, pentru Cuget Liber, un consultant al APDRP Constanța. Banii se acordă în rate anuale, timp de cinci ani de la recunoașterea grupului de producători, pe baza producției, după cum urmează – 5%, 5%, 4%, 3% și 2% din valoarea producției de până la 1.000.000 euro, respectiv 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% și 1,5%, pentru producția care depă-șește 1.000.000 euro. Spre exemplu, dacă un grup a realizat o producție de 1.045.000 euro, sprijinul acordat în primul an se calculează astfel: 5% din 1.000.000 euro, adică 50.000 euro, plus 2,5% din restul de 45.000 euro, adică 1.125 euro. În total, ajutorul primit va fi de 51.125 euro. Nu pot obține finanțare grupurile de producători care au primit sprijin prin programul SAPARD. În același timp, însă, beneficiarii eligibili mai pot obține fonduri și de pe alte măsuri finanțate din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR), nefiind limitați doar la măsura 142.