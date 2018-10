Grupul KMG International a primit acreditarea și calificarea internațională CIPS în domeniul achizițiilor

Grupul KMG International (Grupul sau KMGI) este prima companie din România care a obținut certificarea „standard” pentru activitatea de achiziții din partea CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply). Nivelul „standard” al certificării arată că Grupul a implementat sisteme de achiziții profesioniste și asigură cel mai ridicat nivel al serviciilor în achiziții și aprovizionare.Principalii factori care au stat la baza inițiativei de evaluare a activității de achiziții au fost eficiența și transparența procedurilor de achiziție, gestionarea cheltuielilor și a riscurilor, îmbunătățirea întregului proces, pregătirea profesională a angajaților din domeniul achizițiilor, conformitatea cu standardele recunoscute la nivel global privind achizițiile și managementul lanțului de aprovizionare.Experții CIPS au definit nivelul de eficiență a activităților curente și au identificat aspecte ce necesită îmbunătățire în anumite zone de activitate.„Felicităm echipa de achiziții și compania KMG International-Rompetrol pentru că a devenit prima companie din România care a obținut certificarea CIPS. Aceasta confirmă nu numai respectarea standardelor ridicate în această activitate, ci și faptul că Grupul este un partener de afaceri fiabil și valoros, operând în conformitate cu standardele internaționale și cu practicile de vârf în domeniul de achiziții și aprovizionare”, a menționat Alan Martin, reprezentantul CIPS în cadrul evenimentului de acordare a distincției.„Obținerea calificării CIPS a fost unul dintre obiectivele semnificative ale companiei pentru anul 2018, ce face parte din inițiativa de îmbunătățire semnificativă a procedurilor actuale de afaceri. În timpul certificării, am studiat și corectat anumite practici ale departamentului de achiziții, în conformitate cu standardele internaționale, îmbunătățiri care se reflectă în ultima versiune a procedurii de achiziții la nivel de Grup. Acestea au avut impact asupra întregului ciclu al procesului de achiziții, inclusiv planificarea achizițiilor, selecția furnizorilor și managementul performanței, strategia de dezvoltare a departamentului de achiziții, care include automatizarea și optimizarea proceselor. Ne exprimăm recunoștința față de reprezentanții CIPS pentru suportul acordat în implementarea acestor standarde în domeniul achizițiilor și managementului lanțului de aprovizionare. Ținând cont de obiectivul stabilit în companie, de eficientizare continuă a activităților, intenționăm să continuăm acest demers și să implementăm cele mai bune practicici pentru a crește calificativul până la nivelul «avansat», ceea ce implică construirea unui parteneriat strategic și de afaceri pe termen lung cu clienții și furnizorii nostri”, a declarat Arman Kulmanov, directorul de achiziții al Grupului de companii KMG International.CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) este un institut certificat, cu sediul în Marea Britanie, fiind cea mai mare asociație internațională recunoscută la nivel mondial ca organizație profesională în managementul global al achizițiilor și al lanțului de aprovizionare. CIPS este dezvoltatorul standardelor de achiziții, implementate în organizații precum ONU, Banca Mondială, FMI și alte companii internaționale mari care sunt, de asemenea, membri ai comunității profesionale.