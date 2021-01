Grupul de firme Celco, exemplu de responsabilitate socială pentru mediul de afaceri. Interviu cu directorul comercial Irina Odor

- După un an plin de provocări, cărora am reușit să le facem față printr-o abordare prudentă a acțiunilor noastre, afacerile companiei Celco SA au înregistrat o evoluție pozitivă față de anul 2019. Acest lucru se datorează nevoii crescute de locuințe care se manifestă la nivel național, aprecierii de care se bucură produsele noastre în rândul clienților, a comunicării eficiente cu piața, dar mai ales a întelegerii că pentru a evolua este nevoie permanentă de inovare în produse și sisteme constructive, care să îndeplinească cel mai bine așteptările clienților. Astfel, Celco a marcat anul 2020, anul eficienței energetice, prin promovarea construcțiilor cu un consum redus de energie, construcțiile NZEB. Cele mai moderne clădiri certificate la nivel NZEB respectă la cel mai înalt nivel cerinţele unui climat interior sănătos şi eficienţă din punctul de vedere al costurilor de întreținere. Pentru a se alinia cerințelor de economisire a energiei, Celco a creat, în premieră în România, soluția de termoizolație IZOMINERAL. Aceasta le oferă construcțiilor: o termoizolație minerală naturală, rezistența fațadelor, o durată de viață de peste 30 de ani, barieră la incendii, suport solid pentru tencuială și plăci decorative. Totodată, în anul 2020, Celco a devenit brand-ul cu cea mai versatilă gamă de BCA din România, care trasează standardele de calitate și inovează constant atributele zidăriei de mâine.- Un model de construcție NZEB este Ansamblul rezidențial Salcâmilor, un proiect inovator din centrul Constanței. La realizarea lui au fost adoptate practicile de construcție ce duc la clădiri eficiente din punct de vedere energetic, mai sănătoase și ecologice. Proiectul este unic datorită soluției constructive alese, formată din BCA Celco de 300 mm grosime și plăci minerale termoizolatoare ignifuge IZOMINERAL de 100 mm, care asigură confortul termic și acustic. Mai mult decât atât, Ansamblul Salcâmilor va fi și primul proiect rezidențial care va beneficia de construcția unei parcări private, oferind un număr dublu de locuri de parcare față de cerințele legale. Reducerea drastică a suprafețelor ocupate de clădiri în favoarea spațiilor verzi pe o suprafață de 1.825 mp le va asigura locuitorilor o oază de relaxare într-o clădire modernă NZEB.- Odată luate toate măsurile de prevenire a răspândirii virusului în cadrul companiilor noastre, pentru cei 1.000 de angajați ai grupului de firme, a fost necesar să ne continuăm procesele investiționale în construcția silozului de cereale din portul Constanța, cu capacitatea de peste 50.000 tone, în prima etapă, a instalației automate cu cuvă de preluare a cerealelor, instalarea macaralelor de 20 tone și 84 tone, concomitent cu lucrările de refacere a căilor de rulare și consolidare a cheului. Totodată, în acest an, am modernizat linia de tăiere și paletizare din cadrul Fabricii de BCA și am oferit astfel pieței zidărie din BCA Celco premium perfect adaptată proiectelor aflate în derulare. Peste 500.000 metri cubi de BCA Celco și peste 1 milion de saci de adezivi au ajuns în casele celor care au pus preț pe confort, pe calitatea aerului și a vieții. Datele furnizate de Institutul Național de Statistică au indicat, pentru anul 2020, o cotă pe piață românească de zidărie de 55% pentru BCA, acest material câștigând teren în fața zidăriilor ceramice tradiționale. Grupul Celco a continuat să investească și în protecţia mediului înconjurător. Din grija pentru natură, ducem mai departe proiectul „Pădurea Celco” din dorința de a reface ecosistemul și echilibrul ecologic, de a reduce emisiile de dioxid de carbon și de a crea o sursă de oxigen pentru viitor. Investiţia initială de 30.000 de euro ce a constat în activităţi de plantare a 1,6 hectare de pădure va continua și în anul 2021 cu încă 2 ha și dublarea bugetului alocat.- Într-o perioadă deosebit de dificilă pentru toată omenirea, într-o țară în care se văd adevăratele neajunsuri ale sistemului sanitar în perioada de criză, Celco a avut puterea de a-și modela conduita în afaceri în funcție de necesitățile medicilor constănțeni. În acest an, mai mult decât oricând, responsabilitatea socială a grupului Celco a însemnat construcția, renovarea și dotarea cu echipamente a spitalelor și investiții de peste 585.000 euro în sistemul medical. Amintesc dintre acestea: Kitul de procesare a testelor PCR diagnostic SARS-COV-2 și Platforma Evidence Investigator de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, sistemul de extracție automată pentru acizi nucleici de la Direcția de Sănătate Publică Constanța, masa de operație pentru chirurgia pediatrică, ecograful multidisciplinar pentru secția de nefrologie, ecograful și nebulizatorul NOCOSPRAY pentru dezinfecția ambulanțelor Unității de Primiri Urgențe, lucrările de reparație la platforma buncăr „Radioterapie”, sistemul de digitalizare radiologie Vita Flex CR System Image Suite pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, asigurat prin Fundația Mecena, echograful și frigiderul special medical pentru medicamente și perfuzii, asigurat prin Asociația Dăruiește Aripi, revizia și mentenanța pentru repunerea în funcțiune a nouă ventilatoare EVITA XL, măștile speciale CPAP de la Spitalul de Boli Infecțioase. Acestea sunt doar o parte dintre echipamentele achiziționate cu ajutorul oferit de Celco și care au făcut posibilă prevenirea, diagnosticarea și salvarea de vieți omenești în unitățile constănțene. Pentru a trece cu bine peste toate aceste momente, ne alăturăm, în continuare, medicilor din comunitățile din care facem parte, iar în data de 30 decembrie 2020, Grupul Celco prin președintele său, domnul Niculae Dușu, a semnat două contracte de sponsorizare a Fundației Mecena, în valoare de 300.000 lei pentru a acoperi nevoile viitoare ale spitalelor.