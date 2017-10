Grupul CEZ şi MaiMultVerde au premiat proiectele şi voluntarii EcoChampions

Grupul CEZ și MaiMultVerde au premiat proiectele și voluntarii EcoChampions

Zeci de elevi de gimnaziu și liceu din județul Constanța ne-au demonstrat, în ultimul an, că responsabilitatea și dragostea pentru natură sunt valori de care ei nu sunt străini și că, dacă sunt bine îndrumați, nu se dau în lături în a-și susține cu patos acțiunile.Cea de-a doua ediție a proiectului de educație și voluntariat EcoChampions, realizat de Grupul CEZ în România și Asociația MaiMultVerde s-a încheiat, oficial, ieri. Cei 200 de elevi implicați au participat la întâlnirile lunare și la sesiunile de training organizate în cadrul proiectului și au pus în practică 25 de proiecte de voluntariat în folosul comunității, atât din domeniul protecției mediului, cât și proiecte sociale și caritabile. Cele mai bune, care au fost realizate mai temeinic, au fost ieri premiate în cadrul unei festivități organizate la Constanța. Spre bucuria elevilor, maestrul de ceremonii al evenimentului a fost Ovidiu Stănescu (DJ Yaang - Kiss FM), iar trupa Vunk a susținut pentru ei un concert.„EcoChampions este un proiect care abordează în mod inovativ educația informală oferită elevilor din ciclurile gimnazial și liceal. Evenimentul final al proiectului a evidențiat proiectele propuse și implementate de elevi, recompensându-le pe cele de impact și încurajând participanții să fie o parte activă a comunității din care fac parte. Astăzi am primit încă odată confirmarea că le-am oferit participanților o experiență de impact pe termen lung“, a precizat directorul Tomis Team, parte a Grupului CEZ în România, Miklos Szilagyi.Revenind la proiectele de voluntariat ale elevilor, aceștia au realizat 25, cu acțiuni total diferite: implementarea colectării selective în școlile din Cogealac și Fântânele, strângere de fonduri pentru colegi grav bolnavi prin organizarea de spectacole caritabile și vânzarea de produse și accesorii hand - made, amenajarea spațiului verde din campusul Universității „Ovidius“ sau organizarea unui marș al bicicliștilor sub sloganul „Stop Poluare! Start mișcare!“.Dar iată care au fost câștigătorii celor șase categorii: Categoria „Proiecte urbane“ - echipa formată din elevi de la Liceul Teoretic „George Călinescu“, Școala nr. 29 „Mihai Viteazu“ și Liceul Teoretic „Traian“, cu proiectul „Stop poluare! Start mișcare“; Categoria „Ecologie“ - proiectul „Monitorizarea calității apei din Marea Neagră și a plajelor“, realizat de elevi de la Școala nr. 30 și Liceul Teoretic „Ovidius“; Categoria „Studii și proiecte științifice“ - proiectul „Chestionare sociologice”, realizat de echipele de la Școala nr. 24 și Școala nr. 29 și Colegiul Național „Mihai Eminescu“; Categoria „Artă și creativitate“ - spectacolul de Crăciun „Ninge iar“, organizat de elevi de la școlile din Cogealac și Fântânele; Categoria „Educație comunitară“ - proiectul „Mărțișoare și femei de succes“, realizat de echipele Școlii nr. 30 și a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân“; Categoria „Campanii de fundraising“ - campania „Remus“ a liceelor teoretice „Traian“ și „Ovidius“.„Printre proiectele de responsabilitate socială corporatistă pe care Grupul CEZ în România le desfășoară, EcoChampions are un loc aparte datorită faptului că participanții au fost încurajați să aibă un rol activ și să facă o diferență în ceea ce privește problemele întâmpinate de comunitatea din care fac parte. Credem sincer că investind în tineri și oferindu-le ocazia să se implice în mod activ în acțiuni de voluntariat este o parte importantă a provocării de a construi un viitor mai bun“, a precizat directorul diviziei power generation din cadrul Grupului CEZ, Ondrej Safar.EcoChampions este un proiect educațional și de promovare a voluntariatului, desfășurat în zece școli generale și licee din județul Constanța cu susținerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța și al organizației Mare Nostrum. „Elevii de astăzi sunt cetățenii de mâine. Aptitudinile lor de lideri ne dau speranțe că vor atrage în jurul lor și vor influența în bine mai mulți oameni. Nouă nu ne rămâne decât să continuăm și în anii viitori pregătirea, cu ei și cu cei ce le vor urma în școli“, a declarat directorul Asociației MaiMultVerde, Doru Mitrana.