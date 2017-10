Grupul CEZ investeşte 1,1 miliarde euro în cel mai mare parc eolian din Europa

La Fântânele și Cogealac

Grupul CEZ investește 1,1 miliarde euro în cel mai mare parc eolian din Europa

Cu o investiție de 1,1 miliarde, grupul ceh CEZ pune România pe harta comunitară a energiei regenerabile. Prima turbină din parcul eolian Fântânele & Cogealac va fi pusă în funcțiune în luna iulie, primul MWh urmând să fie livrat în sistem la începutul anului viitor, a declarat ieri Ondrej Safar, managerul de proiect. Parcul va avea o putere instalată de 600 MW - aproape cât un reactor de la centrala nuclear-electrică de la Cernavodă - triplu față de capacitatea celui mai mare parc operațional din Europa, respectiv cel din Guadalajara, Spania. În total, vor fi construite 240 de turbine eoliene, din care 139 la Fântânele, până în 2010. Restul de 101 de turbine vor fi ridicate la Cogealac, lucrările urmând să înceapă în prima parte a anului următor. În cel mult o lună va fi desemnată firma care va livra cele 101 unități. „La finalizarea proiectului, CEZ va avea o cotă de 10% din energia regenerabilă din România. În prezent, sunt pe locul șapte în segmentul energetic din Europa, după numărul de clienți și capitalizarea de piață”, a mai spus reprezentantul CEZ. În prezent, capacitatea totală de energie eoliană la nivel național este de numai 8MW, ceea ce spune multe despre angajamentul „verde” al țării noastre. Parcul eolian Fântânele & Cogealac se întinde pe o suprafață de 600 de hectare, terenul fiind închiriat de la localnici. „Avem peste 1.000 de contracte de închiriere. Am luat terenul pe o perioadă de 20 – 25 de ani, sumele pe care le plătim fiind confidențiale. Discutăm cu administrațiile din cele două localități, pentru a vedea cum ne putem implica în dezvoltare locală, cum ar fi construcția de drumuri sau de sisteme de canalizare”, a declarat Ondrej Safar. Reprezentanții CEZ nu pot estima încă timpul în care vor amortiza investiția de 1,1 miliarde euro, însă au confirmat că negociază în prezent cu Banca Europeană de Investiții (BEI) un împrumut de 200 milioane euro. De asemenea, oficialii CEZ au spus că nu estimează că vor depăși bugetul planificat. Echipa multinațională de peste 500 de muncitori care lucrează la construcția parcului eolian are o sarcină demnă de un documentar la Discovery. Pentru fundația unei singure turbine este necesară o cantitate de circa 400 mc de beton, adâncimile până la care s-a stabilizat terenul ajungând chiar și la 20 de metri. Lungimea unei singure elice este de 48 metri, diametrul rotorului fiind de 99 metri. Nacela pe care se fixează elicea are o greutate de 82 tone și va fi ridicată la o înălțime de 100 metri, cu ajutorul unei macarale speciale, cu o greutate de 500 – 700 tone fiecare. v v v Parcul eolian va întări prezența CEZ pe piața românească a distribuției de energie, grupul controlând deja Electrica Oltenia (o investiție de 165 milioane euro) și electrocentrala Galați. De asemenea, CEZ are o participație de 9,15% la compania de proiect care va construi reactoarele 3 și 4 ale centralei nuclear-electrice de la Cernavodă. Grupul este prezent în 11 țări din Europa centrală și de sud-est, având circa șapte milioane de clienți, o capacitate instalată totală de peste 14.300 MW și o capitalizare de peste 30 miliarde euro. Acțiunile sale sunt tranzacționate la bursele din Praga și Varșovia.