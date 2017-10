Grupul canadian SNC Lavalin vrea să investească în portul Constanţa

Grupul canadian SNC Lavalin vrea să investească în portul Constanța

Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, s-a întâlnit astăzi, 2 iulie 2013, cu delegația grupului SNC Lavalin, unul din liderii mondiali în domeniul construcțiilor, infrastructurii și al gestionării investițiilor. La întâlnire au participat Christian Jacqui, președinte SNC LAVALIN Europe, Pascal Cirasse, vicepreședintele SNC Lavalin Europa și Sorin Pătrășcoiu, director general SNC Lavalin România.Cu această ocazie, reprezentanții SNC Lavalin au prezentat evoluțiile privind preocupările grupului pentru asigurarea unui viitor sustenabil al infrastructurii în România. În contextul analizei au fost discutate oportunități de colaborarea printr-un schimb de experiență privind dezvoltarea infrastructurii portuare, rutiere sau feroviare. Reprezentanții SNC LAVALIN și-au exprimat totodată și disponibilitatea de a se implica financiar în proiecte strategice, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii Portului Constanța, autostrada Iași - Tg Mureș și dezvoltarea strategică a SNTFC CFR Călători - operatorului național de transport feroviar de călători.Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a afirmat importanța acordată dezvoltării infrastructurii de transport, dar și speranța că vor putea fi identificate soluții sustenabile prin implicarea comună în dezvoltarea unor proiecte viitoare, în contextul în care Guvernul României a adoptat mai multe măsuri pentru crearea unui mediu economic stabil și atractiv care permite promovarea investițiilor în domenii de interes, precum infrastructura de transport.„Consider oportună eficientizarea relațiilor cu companii de prestigiu la nivel mondial, care manifestă interes și pentru piața românească, alături de diversificarea formelor de colaborare în domeniul dezvoltării infrastructurii și al investițiilor, astfel încât să punem bazele unor colaborări pragmatice și reciproc avantajoase”, a declarat Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor.SNC LAVALIN România S.A. face parte din trustul internațional SNC LAVALIN Inc. SNC-LAVALIN Group Inc. înființat în anul 1911, cu sediul în Canada. Compania este unul din liderii mondiali în domeniul construcțiilor, infrastructurilor și al gestionării investițiilor în mai multe sectoare de activitate, printre care și domeniul infrastructură și transport. Grupul SNC LAVALIN Inc. este reprezentat prin societăți subsidiare în America, Europa, Asia și în alte aproximativ 30 de țări din alte continente, desfășurând activități în aproximativ 100 de țări.