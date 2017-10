Grup Servicii Petroliere, compania cu cele mai mari datorii la stat, din judeţul Constanţa

Grup Servicii Petroliere, compania cu cele mai mari datorii la stat, din județul Constanța

Topul datornicilor la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale, de sănătate și șomaj este dominat de marile companii de stat, giganții energetici și industriali, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (și conținute în registrele ANAF), ce prezintă restanțele marilor contribuabili, la data de 30 septembrie 2008. Astfel, societatea care deține recordul absolut, în ceea ce privește obligațiile la stat neplătite, este Compania Națională a Huilei, cu datorii totale de aproape 5 miliarde de lei. Compania Națională „Căile Ferate Române” S.A. a acumulat o datorie de 287 milioane lei, numai la bugetul de stat și peste 500 milioane, la bugetele asigurărilor sociale, de sănătate și șomaj. De asemenea, societatea națională de „Îmbunătățiri Funciare” S.A. are restanțe la bugetul de stat, de peste 48 milioane de lei. În județul Constanța, compania cu cele mai mari datorii la stat este Grup Servicii Petroliere S.A., cu peste 67,5 milioane de lei, la bugetul de stat și 1.127.500 lei, la bugetul asigurărilor de sănătate. De menționat că această societate, a avut rezultate notabile, conform topurilor întocmite de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Astfel, compania Grup Servicii Petroliere a terminat pe locul 9, în clasamentul celor mai mari firme constănțene, după cifra de afaceri, și locul 5, după profitul brut realizat de principalele firme, din județ, pe anul 2007. Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Electrice Constanța este un gigant energetic cu restanțe de peste 30 milioane de lei, la bugetul de stat, 2.840.867 lei, la bugetul asigurărilor sociale și 1.134.267 lei, la bugetul asigurărilor de sănătate. O altă firmă ce a intrat în topul realizat de C.C.I.N.A Constanța, pe 2007 și are obligații la stat neplătite este Murfatlar România S.A., cu 11.069.556 lei, datorii la bugetul de stat. Compania a ieșit pe locul 23, în topul realizat după cifra de afaceri. Comcereal, societate ce desfășoară ca activitate de bază, comerțul cu cereale și plante oleaginoase, trebuie să plătească aproape 10 milioane de lei, numai la bugetul de stat. Altă prezență notabilă în topul datornicilor la stat, ce își desfășoară activitatea și în județul Constanța este rețeaua de hypermarketuri „Carrefour Romania S.A.”, cu restanțe record la bugetul asigurărilor sociale și de sănătate și anume 53.523.157 lei, respectiv 22.537.764 lei. De asemenea, Leonardo, retailerul internațional de încălțăminte și marochinărie, cu magazine de desfacere și în Constanța, are aproape 40 milioane de lei, datorii totale la statul român.