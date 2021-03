Grup de lucru interministerial pentru problemele transportatorilor rutieri

„Sectorul transporturilor are o contribuție importantă în PIB și trebuie să identificăm imediat aspectele care necesită clarificări, inclusiv din punct de vedere legislativ, astfel încât firmele din domeniu să beneficieze de un tratament fiscal corect. Am deschiderea către un dialog constructiv cu reprezentanții industriei transportatorilor din România și îi asigur de tot sprijinul meu. Am decis înființarea unui grup de lucru format din reprezentanții Ministerului Finanțelor, ANAF și membrii organizațiilor reprezentative din domeniul transporturilor. Obiectivul grupului de lucru este analizarea situației actuale fiscale și formularea, după caz, de propuneri privind îmbunătățirea acesteia", a declarat Nazare.





Pentru înființarea grupului de lucru, Ministerul Finanțelor va trimite invitații de participare Ministerului Muncii și Protecției Sociale, precum și instituțiilor relevante din subordine, dat fiind că parte din temele discutate sunt de competența acestora.





Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociațiilor Transportatorilor Rutieri din România. În cadrul reuniunii s-a discutat despre tratamentul fiscal al diurnelor acordate în cazul detașărilor transnaționale. Problema a apărut în cadrul unor controale fiscale efectuate de ANAF, care a reîncadrat aceste diurne ca venituri de natură salarială. Totodată au fost abordate și anumite necorelări în legislația specifică.