Greviştii solicită intervenţia guvernului la „Chimpex“

Greviștii solicită intervenția guvernului la „Chimpex“

De sus, de pe pasarela ce taie portul Constanța și face legătura între terminalele dintre porțile 5 și 6, se aude strigătul repetat al unui cor: „Demisia! Hoții! Huo!“ Partitura protestului este interpretată, din toți rărunchii, de vreo 200 de bărbați și femei. Pentru cine strigă? Nu pare a-i auzi decât soarele cu dinți ce se reflectă în fațada din sticlă și oțel a noului sediu administrativ al SC „Chimpex“. O prezență obsesivă Este cea de a 34-a zi de grevă la compania de operare portuară. Negocierile sunt înghețate. În acest interval de timp, sindicatul a făcut primul pas spre realizarea compromisului, avansând trei oferte de majorare salarială. În schimb, patronatul a făcut pasul înapoi, retrăgând oferta inițială. Practic, s-au tăiat punțile oricărei înțelegeri. Tocmai de aceea, sindicatul a mărit presiunea conflictului, organizând pichetarea zilnică a sediului administrativ. Poate că imaginea obsesivă a mulțimii necăjite, care își strigă păsurile, va înmuia inimile patronilor și administrației. Greviștii au venit cu toată recuzita: o cruce sub care scrie „industria chimică“, lumânări, pomeni, pancarde cu mesaje pentru directorul general Andrei Popa și pentru patroni. A-nțărcat exportul „În continuare vom sta în grevă. Nu credem că patronatul turc va negocia contractul colectiv de muncă, dacă nu va interveni guvernul. Problema nu mai este în curtea noastră, ci a guvernului“ - susține Florin Coman, liderul sindicatului „Chimpex”. De ce ar trebui să intervină Cabinetul Tăriceanu în conflictul de muncă dintr-o unitate comercială cu capital de stat? Pentru că acesta are consecințe ce depășesc gardul unității, afirmă Coman. Potrivit spuselor liderului sindical, exporturile combinatelor din Turnu Măgurele, Slobozia și Bacău - mari producătoare de uree - sunt direct dependente de SC „Chimpex”. Compania portuară deține singura instalație de mare capacitate, care poate încărca 5.000 tone de uree, în 12 ore, pe nave. Dar din cauza tensiunilor sociale pe care operatorul nu este capabil să le rezolve, instalația este oprită. Blocaj în triaj Efectele grevei de la „Chimpex” s-au propagat pe lanțul economic, în amonte. Florin Coman descrie astfel situația: „Sute de vagoane încărcate cu uree sunt blocate în triaj, în portul Constanța, în diferite gări sau sunt pe drum. Marfa adunată în decurs de o lună de zile stă în garniturile de tren.“ Paralizia industriei chimice și blocarea rețelei feroviare se va reflecta în plan social. „În curând, vor fi trimiși mii de oameni în șomaj, deoarece combinatele de produse chimice nu mai au spații de depozitare.“ În fața unei asemenea situații explozive, guvernul nu va putea sta cu mâinile în sân și va trebui să intervină, își fac socoteala greviștii. Intervențiile prefectului Dănuț Culețu și directorului general al administrației portuare nu au avut efect. Poate că Executivul îi va obliga pe turci să pună capăt conflictului de muncă. Tensiuni la indigo Greviștii de la „Chimpex” țin legătura cu sindicaliștii de la combinatul „Azomureș“, deținut de același investitor străin. „Sunt și ei în negocieri. Patronatul turc se comportă cu ei la fel. Nu vrea să respecte nici măcar prevederile din contractul pe ramură. Patronatul face legătura între negocierile de la «Chimpex» și «Azomureș». Consideră că, dacă dă portuarilor o mărire de salariu, este nevoit să acorde și petrochimiștilor. Noi considerăm că sunt două societăți distincte, ale căror politici salariale nu au legătură între ele. «Azomureș» este producător, iar noi suntem prestator de servicii. Dar, probabil că patronatul nu vrea să creeze un precedent, cedând într-o societate” - afirmă Coman. Ruda grevistului Întrebarea pe care și-o pun cei ce urmăresc evoluția conflictului este: cum se descurcă cu viața, cu piața, cei 300 de oameni aflați în grevă? „Fiecare are rude. Fiecare poate să se împrumute de la rude, să mănânce la rude. De e nevoie, vom face sărbătorile la rude. Situația aceasta nu este un impediment să facem grevă. Orice ar fi, vom continua acțiunea începută. Suntem deciși să rămânem în grevă până ne vor satisface doleanțele“ - avertizează liderul sindical. În timp ce discut cu Florin Coman, corul reia refrenul: „Demisia! Hoții! Huo!“ Câțiva docheri fac cerc în jurul nostru. „Media de vârstă în societate este de peste 40 de ani - îmi spune un bărbat scund, trecut de prima tinerețe, care se teme să își spună numele. Mulți dintre noi au vechimea de 20 - 25 de ani. Oamenii au demonstrat atașament față de companie. Din păcate, tocmai patronii turci sunt cei care nu țin la «Chimpex». Priviți la magaziile de sub pod. Au început să le demoleze și le-au lăsat în paragină. Dimpotrivă, ar fi trebuit să le repare și să le închirieze. Societatea ar fi avut mai multe venituri, iar noi am fi avut mai mult de lucru. Ce fel de investitori sunt oamenii care iau decizii atât de păguboase?“