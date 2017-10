Greviştii reclamă la toţi sfinţii că „Daewoo - Mangalia“ îi ţine la poartă

Greviștii reclamă la toți sfinții că „Daewoo - Mangalia“ îi ține la poartă

Conflictul de la „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” a intrat în faza șicanelor. Ieri, dimineață, când au vrut să intre în șantierul naval, greviștii s-au trezit că sunt ținuți la poartă. Doar lui Marin Florian, președintele Sindicatului „Navalistul”, i s-a permis accesul. „Prin această măsură, au fost încălcate legea și protocolul semnat cu conducerea companiei. Greva se desfășoară la locul de muncă, nu la poarta societății sau pe câmp, așa cum constatăm că dorește compania. Nu am fost informați de această decizie. Am sesizat justiția și Inspectoratul de Muncă din București. Pe data de 20 octombrie 2010, reprezentantul acestuia va veni la Mangalia, pentru a vedea ce se întâmplă. Practic, suntem împiedicați să continuăm conflictul de muncă în limitele legii. De aceea am apelat la sprijinul autorităților statului și justiției” - a afirmat liderul de sindicat.