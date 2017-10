Grevă pe nava „Temixron 2“, în portul Constanţa

Grevă pe nava „Temixron 2“, în portul Constanța

Cei opt navigatori ucraineni de pe nava fluvială „Temixron 2", sub pavilion Moldova au intrat în grevă. Nava este încărcată cu porumb și se află în dana nr. 199 a portului Constanța.„Echipajul acuză neplata sa-lariilor pe ultimele patru luni. Armatorul ucrainean le datorează celor opt navigatori suma de 40.000 de dolari. În plus, trei dintre marinari reclamă o restanță salarială de 5.000 de dolari, care datează din 2011” - a declarat, pentru coti- dianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, inspector pentru România al Federației Interna-ționale a Transportatorilor.Echipajul nu are contract colectiv de muncă, iar salariile sunt cu mult sub standardele internaționale. Oamenii s-au plâns de starea jalnică a navei, de lipsa materialelor sanitare și de igienă, de faptul că apa și alimentele sunt la limită. Ei au povestit că un comandant de pe navă a murit în februarie 2012 și că nu a beneficiat de asistența medicală adecvată, la bord.Echipajul ucrainean a decis să nu mai muncească până nu i se achită salariile restante și a solicitat ajutorul inspectoratului ITF.„Am contactat armatorul în numele echipajului, care le-a cerut marinarilor să înceapă munca, promițând că îi va plăti, dar aceștia au refuzat” - a relatat Mihălcioiu.Galeria foto de pe pagina de web a ziarului (cugetliber.ro) prezintă starea navei. Sperăm că imaginile îi vor inspira pe reprezentanții Autorității Navale Române să facă o vizită la bordul ei.