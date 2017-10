Greva generală din terminalul CSCT a blocat trei nave portcontainer în rada portului

Terminalul DP World, din portul Constanța, pare a fi părăsit. Lacătele au ferecat porțile. Nicio macara, niciun trailer nu se mai mișcă. Cheurile goale au început să ducă dorul navelor, iar pe platforme nu-i țipenie de om. Speriați de liniștea lugubră, pescărușii ocolesc mall-ul. Doar vântul bântuie printre stivele de containere. Ce mănâncă docherii? Greva generală declanșată de Sindicatul Terminal Sud a blocat, pentru a doua zi la rând, activitatea companiei „Constanța South Container Terminal” (parte a concernului „DP World”). Cei 450 de lucrători care au aderat la acțiunea de protest sunt deciși să meargă până la capăt. Revendicările lor sunt clare: majorarea salariilor cu 700 lei, acordarea sporului de vechime, a sporilor pentru condiții de muncă deosebite, de muncă grea și periculoasă, a celui de al 13-lea salariu, plata muncii suplimentare conform legislației române, respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de ramură referitoare la plata a 75% din salariu, când societatea nu are de lucru, și plata a 200% din salariu, când se solicită lucrătorului să lucreze în afara timpului normal de lucru. Sindicaliștii doresc, de asemenea, să se rezolve problema organizării programului de lucru și să pună capăt metodei de a fi chemați la muncă, la orice oră din zi și din noapte, prin SMS. Nemulțumirile salariaților sunt mult mai multe decât cele puse pe hârtie. S-au acumulat, semn că administrația nu prea a fost preocupată să cerceteze climatul de muncă, nevoile și necazurile celor care au realizat performanțele de excepție ale terminalului din Constanța. S-a întrebat vreodată directorului general, Rowan Bullock, în ce condiții mănâncă muncitorii la cantina terminalului? Ziarul „Cuget Liber” a avut curiozitatea. Știți care a fost răspunsul? „Domnule ziarist, prețurile sunt ca la Poiana Brașov, iar porțiile sunt așa de mici că se pierd prin farfurie!” Când muncitorul se scoală de la masă și flămând, și cu buzunarele golite, cu ce inimă se duce la lucru? Problema hranei la locul de muncă și a prețului plătit pentru ea este foarte serioasă. Multe companii din România îi acordă o mare atenție și au găsit soluții. Lucrătorii lor sunt hrăniți bine și ieftin. În plus, au satisfacția că administrația se îngrijește de nevoile lor. Unde dai și unde crapă Greva generală provoacă mari pierderi companiei „Constanța South Container Terminal” și clienților săi. Coloane întregi de TIR-uri au făcut cale întoarsă. Multe alte vehicule de transport au rămas în așteptare, în speranța că se va pune capăt conflictului în decurs de două – trei zile. În radă, așteaptă să intre la operare trei portcontainere: Kirsten, ZIM China și Windward. Alte treisprezece nave au fost avizate: Eline (care ar fi trebuit să sosească în terminal de pe 15 iunie), Dalhem (16 iunie), Xiang Qian și Novorossiysk Star (17 iunie), Castor, Apl Ningbo și Renate Schulte (18 iunie), Ym Colombo (22 iunie), MOL Maas (25 iunie), Bunga Pelangi Dua și Westmed II (26 iunie), Csav Cantabrian (27 iunie) și Csav Lonquen (29 iunie). Oare ce le-a spus conduce-rea terminalului DP World transportatorilor rutieri, arma-torilor, proprietarilor de mărfuri, firmelor de logistică, brokerilor, societăților de agenturare, de pilotaj și remorcaj, tuturor celor a căror activitate suferă din cauza grevei? Le-a comunicat când se va relua activitatea? Nu cer marea cu sarea Criza generată de conflictul de muncă este extrem de gravă și, în sfârșit, administrația a înțeles că trebuie să revină la masa negocierilor. Vineri, la ora 15, discuțiile dintre cei doi parteneri sociali au fost reluate. Conducerea societății le-a solicitat liderilor sindicali să prezinte argumente care să le susțină revendicările salariale. Sindicaliștii au declarat că este foarte simplu să demonstreze de ce solicită majorarea salariilor cu 700 de lei și plata sporurilor. Conform declarațiilor premierului Călin Popescu Tăriceanu și guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, salariile trebuie să crească în raport cu productivitatea muncii. Or, terminalul din Constanța are realizări excepționale, după cum recunoaște chiar bordul director al „DP World”. Productivitatea realizată de români este superioară celei din alte terminale „DP World”, din Europa. Acest lucru ar trebui să se reflecte și în salarii, susține sindicatul. Modești, lucrătorii constănțeni nu au cerut lefuri mai mari decât ale colegilor din Occident și nici măcar egale cu ale acestora. Cu majorările solicitate de ei, distanța dintre salariile românilor și cele ale lucrătorilor din vest rămâne, încă, foarte mare. Oare pot fi combătute asemenea argumente fără să fii de rea credință? – se întreabă sindicaliștii. „Indiferent de rezultatul negocierilor, greva nu se va opri până nu vor fi informați membrii de sindicat. Decizia de întrerupere sau continuare a acțiunii de protest le aparține lor” – a declarat Nicolae Diacu, președintele Sindicatului Terminal Sud.