Greva generală de la „Romtrans“ - Mol 1 a fost amânată pentru că… nu sunt nave

Sindicatul din cadrul SC „Romtrans“ - Sucursala Mol 1 Constanța Sud a strâns semnăturile pentru declanșarea grevei generale, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. „Acțiunea de protest nu a fost declanșată până în prezent, deoarece nu sunt nave la operare” - a precizat liderul de sindicat. Altfel spus, din punctul de vedere al sindicaliștilor, o acțiune grevistă nu are succes, dacă nu sunt nave la cheu și compania nu e presată să le opereze, pentru a-și respecta contractele și a nu plăti penalizări. În prezent, firma are la operare nava „Zeebony”, care încarcă 3.500 tone de fier vechi. Urmează să sosească „Jamileh – F”, pentru a prelua 2.500 tone de fier vechi și „Rhoon”, pentru a încărca 114 tone de echipament. Sindicatul solicită creșterea salariilor, revendicările sale nefiind acceptate de conducerea companiei. Din cauza lipsei de trafic, sucursala a fost obligată în acest an să apeleze la concedieri colective și să plătească salarii compensatorii. Petre Costel a dezvăluit faptul că sindicatul a fost acționat în judecată de administrația companiei, pe motiv că greva de avertisment din 18 septembrie 2009 a fost ilegală. Compania „Romtrans”a fost preluată anul trecut de către grupul austriac „Schenker”, parte a „DB Logistic”, divizia de transport și logistică a „Deutsche Bahn”, cea mai mare companie de căi ferate din Europa. Până în prezent, administrația companiei nu a făcut nicio declarație de presă referitoare la conflictul de muncă de la Constanța Sud.