Greva de la „Chimpex” a pus clienţii pe fugă

Greva de la „Chimpex” a pus clienții pe fugă

Petre Costel, liderul Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, și Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, au încercat să dezamorseze conflictul de muncă de la SC „Chimpex". Ei s-au întâlnit, vineri, la ora 11, cu reprezentanții patronatului și ai sindicatului. La finalul discuțiilor, Petre Costel, a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber": „Nu am ajuns la niciun rezultat. Greva continuă. Timp de 3 ore, am încercat și eu, și Dumitru Costin, și toată lumea să dezamorsăm conflictul, dar fără niciun rezultat. Se negociază de trei luni de zile la această societate, dar pozițiile celor doi parteneri rămân neschimbate. Acum s-a pierdut timpul, discutându-se principii de organizare și cum s-a ajuns la conflict. Vorbe, vorbe, vorbe…, în loc de propuneri și soluții. Și administrația, și sindicatul declară că vor să se ajungă la un compromis. Dar când se trece la problema de fond, nicio tabără nu face pasul înainte, spre deblocarea conflictului, rămânând pe poziții rigide. Sunt două pietre tari. Patronatul și-a motivat atitudinea prin pierderile financiare care au crescut, mai ales acum, pe perioada grevei. Administrația susține că, din cauza întreruperii lucrului, compania a pierdut toți clienții. Au plecat la alți operatori și vor fi greu de recuperat. Aproape două luni de acum înainte nu știe dacă va mai veni vreo navă la descărcare. La aceste consecințe, patronatul ar fi trebuit să se gândească înainte de grevă." În ciuda acestui eșec, ușa negocierilor a rămas deschisă. Marți, la ora 13, va avea loc o nouă rundă de discuții. Administrația a promis că, la viitoarea întâlnire, va veni cu câteva soluții de compromis, a precizat liderul FNSP. Până atunci, conflictul continuă și, cu fiecare zi de grevă, cresc pierderile.