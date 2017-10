Greva de avertisment şi ceaţa au blocat activitatea SC „Chimpex”

Greva de avertisment și ceața au blocat activitatea SC „Chimpex”

Activitatea companiei „Chimpex” SA, unul dintre operatorii tradiționali din portul Constanța, a fost paralizată, ieri, de o grevă de avertisment, între orele 7 și 9. La blocarea activității a contribuit nu doar acțiunea de protest a celor circa 300 de sindicaliști – greviști, ci și ceața groasă, care făcea, practic, imposibilă operarea celor trei nave aflate în danele companiei. Revendicările sindicatului Cargoul „Plana” era programat să încarce 4.980 tone de semințe de floarea soarelui, iar „Ilhan Aga”, 2.700 tone de uree, în timp ce de pe „Ilmaz Kaptan” trebuiau descărcate 950 tone de laminate. „Ideea nu este să provocăm pierderi societății, prin acțiunea noastră, ci să tragem un semnal de alarmă. Dacă administrația nu va ține cont de acest avertisment, va fi mai rău în cazul în care membrii de sindicat vor opta pentru greva generală, după acel răgaz de 5 zile, prevăzut de lege” – a declarat Florin Coman, liderul sindicatului. Conflictul este rezultatul blocajului apărut la negocierea noului contract colectiv de muncă. Reprezentanții lucrătorilor solicită: creșterea salariului indice 1 bază, cu 30%; salarii compensatorii în cazul disponibilizărilor care nu sunt din vina salariatului; creșterea plafonului de decontare a biletelor de odihnă la 450 de euro; prime de Crăciun și de Anul Nou; îmbunătățirea unor norme de lucru. În prezent, salariul indice 1 bază, corespunzător muncitorilor necalificați, este de 662 lei, a declarat liderul sindical. „Din 2004, de când a venit noul acționar majoritar ni se spune că nu sunt bani, că nu este trafic. Anul trecut s-a spus la fel, dar s-a închis bilanțul cu 15 miliarde lei vechi în plus. Am cerut situația economică detaliată a societății, dar ni s-au dat doar două cifre: venituri și cheltuieli. Ni s-a spus să căutăm bilanțul societății pe Internet, că este public. Or, legea spune că trebuie să ni se prezinte întreaga situație economico-financiară, toate datele, pentru a putea negocia“ – precizează Florin Coman. Sindicaliștii nu sunt de acord cu creșterea normelor propusă de administrație. „Nu s-a făcut nicio investiție care să îmbunătățească procesul tehnologic. Conducerea vrea muncă mai multă, cu muncitori mai puțini. La începutul anului 2006, aveam 640 de oameni, iar acum mai sunt 420. În schimb, traficul este același. În prezent, norma de lucru este de 20 tone pe oră. Administrația vrea să o majoreze la 30 tone. Volumul de muncă manuală este ridicat. La ora actuală un docher încasează 1.000 de lei net. Se vehiculează ideea că avem salarii frumoase, dar 33% din câștigul nostru se duce la stat. În schimb, din cauza condițiilor în care muncim, toți avem hernie de disc, boli de picioare, reumatism. Lucrăm la minus 17 grade iarna, iar vara, la plus 40 de grade. Când nu este de lucru, suntem trimiși acasă cu 75% din salariu. Când e de lucru, trebuie să muncim mai mult, pentru a ajuta și societatea să su-praviețuiască. Acum, oamenii sunt foarte tensionați“ – afirmă liderul sindical. Oferta administrației Conducerea societății are o altă poziție. Contactat de „Cuget Liber”, managerul general Andrei Popa a declarat că administrația a oferit: o creștere salarială de 30%, cu condiția includerii sporului de vechime în leafă; acordarea tuturor sporurilor salariale prevăzute de lege, inclusiv cele specifice pentru condiții de lucru; salarii compensatorii în cuantumul prevăzut de lege (inferior celui solicitat de sindicat). De asemenea, patronatul a cerut să se reașeze normele de lucru în funcție de realizările ultimilor doi ani. Managerul general afirmă că sindicatele au acces la toate informațiile economico - financiare ale societății, mai ales că cei ce operează cu ele sunt sindicaliști. Conducerea companiei susține că, în 2007, s-au făcut investiții de 3,5 milioane euro, concretizate în benzi transportoare, utilaje de încărcare, mașini cu vacuum, care au contribuit la reducerea efortului fizic. Iar în 2008, compania va investi în platforme de lucru, tehnologie și noi activități. „În continuare, ținem deschisă ușa negocierilor. Salariații sunt colegii noștri. Împreună muncim și tot împreună trebuie să găsim soluții la problemele pe care le avem acum” – a declarat Andrei Popa. Ieri, la „Chimpex” a avut loc AGA extraordinară. Astăzi este programată o nouă rundă de negocieri între administrație și sindicat.Activitatea companiei „Chimpex” SA, unul dintre operatorii tradiționali din portul Constanța, a fost paralizată, ieri, de o grevă de avertisment, între orele 7 și 9. La blocarea activității a contribuit nu doar acțiunea de protest a celor circa 300 de sindicaliști – greviști, ci și ceața groasă, care făcea, practic, imposibilă operarea celor trei nave aflate în danele companiei. Revendicările sindicatului Cargoul „Plana” era programat să încarce 4.980 tone de semințe de floarea soarelui, iar „Ilhan Aga”, 2.700 tone de uree, în timp ce de pe „Ilmaz Kaptan” trebuiau descărcate 950 tone de laminate. „Ideea nu este să provocăm pierderi societății, prin acțiunea noastră, ci să tragem un semnal de alarmă. Dacă administrația nu va ține cont de acest avertisment, va fi mai rău în cazul în care membrii de sindicat vor opta pentru greva generală, după acel răgaz de 5 zile, prevăzut de lege” – a declarat Florin Coman, liderul sindicatului. Conflictul este rezultatul blocajului apărut la negocierea noului contract colectiv de muncă. Reprezentanții lucrătorilor solicită: creșterea salariului indice 1 bază, cu 30%; salarii compensatorii în cazul disponibilizărilor care nu sunt din vina salariatului; creșterea plafonului de decontare a biletelor de odihnă la 450 de euro; prime de Crăciun și de Anul Nou; îmbunătățirea unor norme de lucru. În prezent, salariul indice 1 bază, corespunzător muncitorilor necalificați, este de 662 lei, a declarat liderul sindical. „Din 2004, de când a venit noul acționar majoritar ni se spune că nu sunt bani, că nu este trafic. Anul trecut s-a spus la fel, dar s-a închis bilanțul cu 15 miliarde lei vechi în plus. Am cerut situația economică detaliată a societății, dar ni s-au dat doar două cifre: venituri și cheltuieli. Ni s-a spus să căutăm bilanțul societății pe Internet, că este public. Or, legea spune că trebuie să ni se prezinte întreaga situație economico-financiară, toate datele, pentru a putea negocia“ – precizează Florin Coman. Sindicaliștii nu sunt de acord cu creșterea normelor propusă de administrație. „Nu s-a făcut nicio investiție care să îmbunătățească procesul tehnologic. Conducerea vrea muncă mai multă, cu muncitori mai puțini. La începutul anului 2006, aveam 640 de oameni, iar acum mai sunt 420. În schimb, traficul este același. În prezent, norma de lucru este de 20 tone pe oră. Administrația vrea să o majoreze la 30 tone. Volumul de muncă manuală este ridicat. La ora actuală un docher încasează 1.000 de lei net. Se vehiculează ideea că avem salarii frumoase, dar 33% din câștigul nostru se duce la stat. În schimb, din cauza condițiilor în care muncim, toți avem hernie de disc, boli de picioare, reumatism. Lucrăm la minus 17 grade iarna, iar vara, la plus 40 de grade. Când nu este de lucru, suntem trimiși acasă cu 75% din salariu. Când e de lucru, trebuie să muncim mai mult, pentru a ajuta și societatea să su-praviețuiască. Acum, oamenii sunt foarte tensionați“ – afirmă liderul sindical. Oferta administrației Conducerea societății are o altă poziție. Contactat de „Cuget Liber”, managerul general Andrei Popa a declarat că administrația a oferit: o creștere salarială de 30%, cu condiția includerii sporului de vechime în leafă; acordarea tuturor sporurilor salariale prevăzute de lege, inclusiv cele specifice pentru condiții de lucru; salarii compensatorii în cuantumul prevăzut de lege (inferior celui solicitat de sindicat). De asemenea, patronatul a cerut să se reașeze normele de lucru în funcție de realizările ultimilor doi ani. Managerul general afirmă că sindicatele au acces la toate informațiile economico - financiare ale societății, mai ales că cei ce operează cu ele sunt sindicaliști. Conducerea companiei susține că, în 2007, s-au făcut investiții de 3,5 milioane euro, concretizate în benzi transportoare, utilaje de încărcare, mașini cu vacuum, care au contribuit la reducerea efortului fizic. Iar în 2008, compania va investi în platforme de lucru, tehnologie și noi activități. „În continuare, ținem deschisă ușa negocierilor. Salariații sunt colegii noștri. Împreună muncim și tot împreună trebuie să găsim soluții la problemele pe care le avem acum” – a declarat Andrei Popa. Ieri, la „Chimpex” a avut loc AGA extraordinară. Astăzi este programată o nouă rundă de negocieri între administrație și sindicat.