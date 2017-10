Grevă de avertisment la „Socep“

Sindicatul din cadrul companiei de operare portuară „Socep” SA organizează astăzi, 23 septembrie 2009, între orele 8 și 10, o grevă de avertisment, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Petre Costel - liderul Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. Acțiunea de protest are loc ca urmare a eșuării negocierilor pentru noul contract colectiv de muncă. Potrivit afirmației lui Petre Costel, sindicatul a cerut, printre altele, majorarea salariilor cu 20%, solicitare care nu a fost acceptată de administrația companiei. Trebuie spus că, începând din data de 21 septembrie, „Socep” are un nou director general. Daniel Linteș a preluat interimatul funcției după ce Ianca Cristian a renunțat la acest post. Linteș a declarat, pentru „Cuget Liber”, că revendicările salariale nu pot fi satisfăcute pentru simplul motiv că societatea nu are resursele necesare. Situația economică a companiei este grevată, în principal, de scăderea dramatică a traficului de mărfuri containerizate și de amputarea tarifelor de operare. Afectați ca toată lumea de criza economică, clienții fac presiuni pentru ieftinirea prestațiilor portuare. Operatorii nu pot să nu le accepte cererile, câtă vreme marfa este puțină, iar concurența dintre ei este mai dură ca oricând. Pe de altă parte, bugetul companiei „Socep” este grevat de efortul financiar făcut pentru plata a șase salarii compensatorii acordate celor 187 de angajați concediați, a afirmat directorul general. Deși a înregistrat pierdere din activitatea de exploatare, „Socep” a încheiat primele opt luni ale lui 2009 „pe zero”, grație diferenței favorabile de curs valutar, a precizat Linteș.