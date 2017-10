Grecia începe să atragă mai mulţi turişti români decât Turcia

Grecia începe să atragă mai mulți turiști români decât Turcia

Numărul de chartere care pleacă din România spre insulele grecești va depăși în premieră, în acest an, numărul de zboruri spre Antalya și celelalte stațiuni din Turcia, pe fondul prețurilor tot mai mici din Grecia, a declarat pentru Mediafax Alin Burcea, proprietarul agenției Paralela 45.„Grecia va bate în acest an Turcia în topul preferințelor turiștilor români. Se vede acest lucru după rezervările din ultimele luni și după numărul de chartere anunțate pentru perioada aprilie-octombrie 2014”, a spus Alin Burcea. Acesta estimează că în 2014 vor merge cu chartere în Grecia peste 110.000 de turiști români, față de 90.000 în Turcia.„Grecia a câștigat în preferințele românilor pentru că oferă toată varietatea de hoteluri, de la una la cinci stele, iar prețurile au început să tot scadă în ultimii doi ani. Turcia, în schimb, din cauza cererii mari din ultimii ani, a mărit an de an tarifele cu 3-5%. Un turist plătește, în medie, pentru o săptămână în Grecia, cazare plus avion, circa 400 de euro, pe când un pachet de o săptămână în Turcia costă 600 de euro, în medie. E drept că în Turcia vorbim în general de hoteluri de cinci stele, all inclusive, dar românii renunță la unele facilități pentru un preț mai mic”, a spus Alin Burcea, pentru Mediafax.