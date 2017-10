Granturi de peste 770 de milioane de euro pentru România

Guvernul a stabilit cadrul legal pentru implementarea, din punct de vedere financiar, a Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014 - 2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014 - 2021, printr-o ordonanță de urgență adoptată în ședința de astăzi.Cele două mecanisme de finanțare vor acoperi sectoare precum:- Inovare, cercetare, educație și competitivitate;- Incluziunea socială și combaterea sărăciei;- Mediu, energie, schimbări climatice și reducerea emisiilor de carbon;- Cultură, societatea civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale;- Justiție și afaceri interne.În perioada 2014-2021, România va fi al doilea mare beneficiar al asistenței financiare oferite de Norvegia, Islanda și Liechtenstein, urmând să beneficieze de 502,5 de milioane de euro: 275,2 milioane de euro prin Mecanismul Financiar SEE și 227,3 milioane de euro prin Mecanismul Financiar Norvegian. România este prima țară care a semnat, la 13 octombrie 2016, Memorandumurile de Înțelegere cu statele donatoare pentru exercițiul financiar 2014-2021, putând beneficia astfel de avantajele demarării mai rapide a implementării programelor, ceea ce ar implica o mai eficientă utilizare a granturilor SEE și norvegiene.Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) este Punct Național de Contact pentru Mecanismul Financiar SEE și Mecanismul Financiar Norvegian.Spațiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) și Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reunește Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) și 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda și Liechtenstein), într-o piață internă bazată pe libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor. Cele două mecanisme financiare urmăresc susținerea coeziunii economice și sociale în Europa, prin creștere economică și dezvoltare durabilă, reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și întărirea relațiilor bilaterale între statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și statele beneficiare, prin contribuții financiare în mai multe sectoare prioritare.